8 RTÜK üyesi hakkında flaş gelişme

RTÜK, bayramdan önce haklarında soruşturma başlattığı 8 personeli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bu 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Olağanüstü hal uygulaması çerçevesinde çıkartılan 7. kanun hükmünde kararname ile RTÜK’ten de 29 kişi ihraç edilmişti.

8 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Milliyet’in aldığı bilgiye göre; RTÜK’te 8 personel hakkında idari soruşturma yapıldı. RTÜK, bayramdan önce soruşturma yaptığı 8 kişiyle ilgili AnkaraCumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

8 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

2’si kadın 8 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı. Hakkında soruşturma açılanların FETÖ terör örgütü üyelerinin bir dönem örgüt içi iletişimi sağladıkları ByLock programını kullandıkları tespit edildi. 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

DİJİTAL VERİLER İNCELENİYOR

Adli soruşturma başlatılanların RTÜK’teki odaları ile ev ve bilgisayarlarında savcılık talimatıyla arama yapıldı. Ele geçirilen dijital verilerin incelendiği belirtildi.

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