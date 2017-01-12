8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Amasya’da Konser Verecekler

AMASYA Bu ada anneler korosu Amasya’da bir okuldaki öğrenci velisi annelere, haftada 1 saat süreyle müzik eğitimi veriliyor



Atatürk İlkokulu’nda öğrenim gören çocuklarını okul çıkışı bekleyen velilere Amasya Halk Eğitim Merkezi’nin uyguladığı Okullar Hayat Bulsun projesi kapsamında müzik eğitimi vermeyi öneren öğretmen Gülgüle Özkan, meslektaşlarının da katılımıyla kadınlar korosu oluşturdu. Çok sayıda türküyü ezberleyip seslendiren korodakiler diğer yandan da sıkı arkadaşlık edindi.

Koroya katılan öğretmenlerinden Fulya Dehne, “Okuldan sonra ben de velilerimizle beraber burada kalıp çalışıyorum. Çok güzel bir etkinlik. Daha çok kaynaşıyoruz” dedi.

Okul Aile Birliği Başkanı Tülay Şimşek ise gönüllü ve türküyü seven velilerle birlikte koroya dahil olduklarını anlatırken, türküler söyledikten sonra evin yolunu tutan Naciye Akyel’in eşi Durmuş Akyel de eşinin diğer kadınlarla birlikte vakit geçirmesinden memnun olduğunu belirtti.

Geçen Eylül ayında 6 kişiyle başladıkları eğitime katılanların sayısının 18’e ulaşmasından memnun olan öğretmen Gülgüle Özkan, ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde konser vermeyi planladıklarını söyledi.

KAYNAK: İHA

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail