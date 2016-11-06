8 kurşuna rağmen hayata tutundu

İzmir’in Karşıyaka İlçesi’nde, boşandığı eşi Salih K. tarafından üzerine tabancayla ateş açılan ve 13 kurşundan 8’inin vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralanan 54 yaşındaki Avukat Jale Soydan, aylar süren tedavisi ardından yaşama tutundu. Mucizeyi gerçekleştirip yürümeye başlayan Jale Soydan, artık şiddete karşı mücadele edeceğini söyledi.



Mavişehir semtinde 2015 yılının Nisan ayında meydana gelen olayda, koruma kararı bulunan 2 çocuk annesi avukat Jale Soydan, evinden çıkıp aracına binmek için otoparka doğru yürümeye başladı. Bu sırada kendisine pusu kuran eski eşi Salih K., tabancayla kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Jale Soydan yere yığıldı. Salih K., toplam 13 el ateş ettiği eski eşinin öldüğünü düşünerek, tabancasındaki son kurşunu kendisine sıkmaya çalıştı. Ancak bunu yapamayınca, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Karşıyaka 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Salih K., 17.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YILMADI, YÜRÜDÜ

Olayda vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan Jale Soydan, Karşıyaka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, sonra da Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada 45 gün yoğun bakım ünitesinde kalan, duran kalbi doktorların 10 dakika süren çabalarıyla yeniden çalıştırılıp hayata döndürülen Jale Soydan, 11 ay boyunca İzmir’deki hastanelerin yanı sıra Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ile Kocaeli’ndeki özel fizik tedavi merkezi arasında mekik dokudu. Yaşama azmiyle ilk önce hayata bağlanan Jale Soydan, şimdi de bir mucizeyi gerçekleştirip, hiçbir destek almadan yürümeye başladı. Jale Soydan, uzun mesafeli yürüyüşlerini ise bastonla yaptığını söyledi.

KADINLARA UYARI: AFFEDİCİ OLMAYIN

Çok sevdiği avukatlık mesleğine de başlayan, çocuklarının yardımıyla davalara giren Jale Soydan, yaşadıklarının tüm kadınlara örnek olmasını, zor durumdaki kadınların kendisinden ilham almasını istedi. Kadınların hayatlarındaki erkeklerden gördükleri şiddet sonrasında affedici olmamasını isteyen Jale Soydan, “Kadınlar ilk şiddete uğradığı zaman affetmesinler, hemen yargıya başvursunlar. Çünkü ben bu hayatı yaptım. ‘Aman kimse duymasın, bilmesin’ diye gizlemeye çalıştım. Affettim. Ama sonrası hep şiddet artarak sürüyor. Bende de öyle oldu” dedi.

‘PARA CEZASINI ÖDEYİP HAPSE GİRMESİNİ ÖNLEDİM, O ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI’

Eşinin şiddetinden kurtulmak için 4 kez eve işyerine yaklaşmama kararı aldırdığını, ancak onun karara uymayıp bildiği gibi hareket ettiğini belirten Jale Soydan şunları anlattı:

“Bir keresinde tehdit suçundan bin 500 TL para cezası aldı. Bunu ödemediği için 75 gün cezaevine girecekti. Sırf yatmasın diye gidip cezasını ben ödedim. Ama o ne yaptı. Önce üzerime gaz döküp beni yakmaya çalıştı. Bunda başarılı olmayınca en son 8 kurşunla vurdu. Zor günler geçirdim. Bir yıl önce yerimden hareket dahi edemiyordum. Şimdi yürümeye başladım. Eşim vurmadan önce özellikle çocuk istismarı konusunda hukuk mücadelesi veriyordum. Bundan sonra da aynı şekilde desteklerim sürecek. Şiddet gören kadınların ve çocukların yanında olacağım.”

CEZAEVİNDEN TEHDİTLERİNİ SÜRDÜRMÜŞ

Soydan, kendinisi öldürmeye çalışan eski eşinin cezaevinden kendisine iki kez mektup yazdığını, yaptıklarından pişmanlık duyduğunu yazmasının yanı sıra tehditlerini de sürdürdüğünü, bunun için de savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

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