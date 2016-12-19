8 ilde FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün emniyet yapılanmasından sorumlu olduğu iddia edilen 18 kişiye yönelik istanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.



Edinilen bilgilere göre, Istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ’nün emniyet yapılanmasından sorumlu 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 8 ilde 24 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlar devam ederken, bazı gözaltıların olduğu öğrenildi.

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