74 milyon dolarlık düğüne büyük öfke

Hindistan’da eski Devlet Bakanı G Janardhana Reddy’nin kızı Brahmani’nin 5 gün 5 gece sürecek lüks düğünü, ekonomik sıkıntı çeken halk arasında öfkeye neden oldu.



Hindistan basınında yer alan haberde, Bollywood yıldızlarının katılacağı düğünün yaklaşık 74 milyon dolara mal olacağı belirtildi.

LCD ekranlı altın kaplamalı düğün davetiyelerinde, Brahmani’nin göz alıcı kıyafetler giydiği, nişanlısı Rajeev’e de beş beyaz atın eşlik ettiği görülüyor.

Bangalore Sarayı’ndaki hazırlıkların aylar öncesinde başladığı ve düğün töreninin yapılacağı yerde eski Hindistan tapınaklarını andıran setler kurmaları için Bollywood yönetmenlerinin de çağrıldığı kaydedildi.

Sarayın girişinde lüks kağnılarla karşılanan davetliler sarayın içine kurulan bir köyde ağırlanıyor.

Brahmani’nin takılarının 10 milyon dolara, gelinliğinin ise 2 milyon dolara mal olduğu bildirildi.

Kara parayla mücadele için 500 ve bin rupilik banknotların tedavülden kaldırıldığı ülkede, eski bakanın kızının düğünü “zenginliğin tiksindirici bir şekilde sergilenmesi” olarak değerlendirildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin liderliğindeki Hindistan Halk Partisinin (Bharatiya Janata Party) eski bir üyesi olan Reddy, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 3 yıl hapiste kalmış ve geçen yıl kefaletle serbest bırakılmıştı.

Başbakan Modi, 9 Kasım’da ulusal televizyonda yaptığı konuşmasında, 500 ve bin rupilik banknotların artık tedavülde olmayacağı, nakit olarak kullanılamayacağını açıklamıştı.

Ülkede son 2 yılda yaklaşık 19 milyon dolarlık sahte paraya el konmuştu.

Hindistan’da kara parayla mücadele kapsamında 500 ve bin rupilik banknotların tedavülden kalkmasının ardından milyonlarca kişi ellerindeki eski banknotları değiştirmek için uzun kuyruklar oluşturmuş, ATM’lerde para kalmaması üzerine arbede yaşanmıştı.

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