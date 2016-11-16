74 milyon dolarlık düğüne büyük öfke
16 Kasım 2016  //  By:   //  Dünya, Tüm Haberler, Tüm Manşetler  //  No Comment

Hindistan’da eski Devlet Bakanı G Janardhana Reddy’nin kızı Brahmani’nin 5 gün 5 gece sürecek lüks düğünü, ekonomik sıkıntı çeken halk arasında öfkeye neden oldu.

Hindistan basınında yer alan haberde, Bollywood yıldızlarının katılacağı düğünün yaklaşık 74 milyon dolara mal olacağı belirtildi.

LCD ekranlı altın kaplamalı düğün davetiyelerinde, Brahmani’nin göz  alıcı kıyafetler giydiği, nişanlısı Rajeev’e de beş beyaz atın eşlik ettiği  görülüyor.

Bangalore Sarayı’ndaki hazırlıkların aylar öncesinde başladığı ve  düğün töreninin yapılacağı yerde eski Hindistan tapınaklarını andıran setler  kurmaları için Bollywood yönetmenlerinin de çağrıldığı kaydedildi.

Sarayın girişinde lüks kağnılarla karşılanan davetliler sarayın içine  kurulan bir köyde ağırlanıyor.

Brahmani’nin takılarının 10 milyon dolara, gelinliğinin ise 2 milyon  dolara mal olduğu bildirildi.

Kara parayla mücadele için 500 ve bin rupilik banknotların tedavülden  kaldırıldığı ülkede, eski bakanın kızının düğünü “zenginliğin tiksindirici bir  şekilde sergilenmesi” olarak değerlendirildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin liderliğindeki Hindistan Halk  Partisinin (Bharatiya Janata Party) eski bir üyesi olan Reddy, hakkındaki  yolsuzluk iddiaları nedeniyle 3 yıl hapiste kalmış ve geçen yıl kefaletle serbest  bırakılmıştı.

Başbakan Modi, 9 Kasım’da ulusal televizyonda yaptığı konuşmasında,  500 ve bin rupilik banknotların artık tedavülde olmayacağı, nakit olarak  kullanılamayacağını açıklamıştı.

Ülkede son 2 yılda yaklaşık 19 milyon dolarlık sahte paraya el  konmuştu.

Hindistan’da kara parayla mücadele kapsamında 500 ve bin rupilik  banknotların tedavülden kalkmasının ardından milyonlarca kişi ellerindeki eski  banknotları değiştirmek için uzun kuyruklar oluşturmuş,  ATM’lerde para kalmaması  üzerine arbede yaşanmıştı.

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