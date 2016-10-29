7 ilde FETÖ temizliği

FETÖ mensuplarına yönelik İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda By Lock kullandığı iddia edilen 51 kişi hakkında gözaltı kararı kararı çıkarıldı. Yapılan baskınlarda, 30 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İzmir merkezli Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Çanakkale, Isparta ve Konya’da belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan ve silahlı terör örgütü PKK güdümünde hareket eden FETÖ örgüt mensuplarından bazı kişilerin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyalarında bilirlişi olarak görev yaptıkları ortaya çıktı. Bu kişilerin, görev yaptıkları esnada FETÖ lehine rapor yazdıkları ve bu şekilde örgüte gelirler ile terör örgütüne maddi destek sağladıkları bildirildi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ UYARMIŞTI

Öte yandan, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, özelikle İzmir’de yaşayan vatandaşlarına yönelik 29 Ekim’de çeşitli eylemler düzenlenebileceği uyarısını yapmıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, huzur bozucu örgüt mensuplarına yönelik operasyonun devam edeceğini kaydetti.

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