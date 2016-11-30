7 ilde FETÖ baskını

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında sağlık personellerine yönelik Aksaray merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 adrese baskın yapıldı.



Sabah erken saatlerde operasyon için düğmeye basan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray merkezli olarak Konya, Adana, Sivas, Muğla, Eskişehir ve Kayseri illerinde 43 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. 37 şüpheliyle ilgili Aksaray’da, 6 şüpheliyle ilgili ise diğer illerde gerçekleştirilen operasyonda Aksaray’daki 29 kişi yakalanarak gözaltında alındı. Diğer 14 kişinin ise firar ettiği öğrenilirken, polisin arama çalışmaları sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler, Aksaray Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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