6 ilde FETÖ gözaltısı

Askeri okullara öğrenci yerleştirdikleri iddiasıyla, aralarında öğretmen, avukat ve psikologların bulunduğu, örgütün “sözde imamı” olduğu öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.



Kahramanmaraş merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, askeri okullara öğrenci yerleştirdikleri iddiasıyla örgütün “sözde imamı” olduğu öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kahramanmaraş merkezli Mardin, Şırnak, Samsun, Kocaeli ve İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında avukat, öğretmen ve psikoloğun da bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

ÇOCUKLARI AİLELERİNDEN ZORLA ALIYORLARDI

Örgütün “sözde imamı” olduğu öne sürülen şüphelilerin, FETÖ’ye eleman kazandırma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri okullarına girecek, ekonomik durumu kötü çocukları ailelerinden zorla alarak, yurt ve ev gibi kamplara yerleştirip örgüt adına askeri okullara yerleştirdikleri iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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