‘6. BursaFotoFest yürüyüşünde coşku doruğa ulaştı

Türkiye’nin ilk fotoğraf festivali olan ve bu sene 6’ncısı düzenlenen ‘Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), Cumhuriyet Caddesi’nde yüzlerce Bursalının katılımıyla coşkulu görüntülere sahne olan festival yürüyüşüyle başladı.

Türkiye’nin ilk fotoğraf festivali olma özelliği taşıyan ve her sene fotoğraf sanatının en önemli isimlerini fotoğraf tutkunlarıyla buluşturan BursaFotoFest, bu sene ‘Kent Diyalogları’ temasıyla 5-10 Kasım tarihleri arasında düzenleniyor. George Georgiou, Elena Chernyshova, Nevzat Çakır ve Sinan Çakmak gibi dünyada isim yapmış fotoğrafçıların anılarını ve çalışmalarını paylaşacağı festivalde, Nevzat Çakır, Sinan Çakmak, Yusuf Murat Şen, Engin Güneysu, Abdullah Hekimhan ve Alberto Modiano gibi isimler de Bursalılarla buluşacak. Panel, söyleşi, portfolyo ve atölye çalışmalarının yapılacağı festivalde, Kosova, İtalya, Rusya, İngiltere, Norveç, Belçika ve Danimarka gibi ülkelerden de birçok fotoğrafçı ve editörü Bursa’da ağırlanacak.

“Fotoğrafın nabzı, Bursa’da atacak”

‘6. BursaFotoFest, Cumhuriyet Caddesi’nde coşkulu görüntülere imza atan festival yürüyüşüyle başladı. Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun marşları eşliğinde yapılan yürüyüşe, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, belediye bürokratları, kent konseyi gönüllüleri, fotoğraf tutkunları ve Bursalılar katıldı. Coşkulu anların da yaşandığı yürüyüşte, Bursalılar fotoğraf karelerini ellerinde taşıyarak görsel şölen yaşattı. Cumhuriyet Caddesi boyunca yapılan yürüyüşün ardından fotoğraf filminden oluşan açılış kurdelesi Zafer Meydanı’nda kesildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, coşkulu kortejin ardından yaptığı açıklamada, “6. BursaFotoFest’i coşkulu festival yürüyüşüyle başlatmış olduk. Fotoğraf festivali, Türkiye’de ilk Bursa’nın başlattığı bir organizasyondur. Bizim en büyük eksikliğimiz, Bursamızın tanıtılmasıdır. Birçok güzelliğe sahip, tarihi ve kültürel birikimi olan Bursa’nın tanıtımı noktasında festivalin katkı sunacağına inanıyorum. Her sene büyüyerek devam ediyor. Son dönemde yaşanan sıkıntılara rağmen katılım çok iyi. Festival kapsamındaki yarışmaya, 56 ülkeden 1147 fotoğraf tutkunu binlerce fotoğraf gönderdi, Türkiye’den ise 69 şehirden de katılım sağlandı. Bu festivale olan yüksek katılım Türkiye’ye güveni göstermiş oldu. Fotoğrafın nabzı, Bursa’da atacak. Bursa’dan on binlerce kare dünyaya yayılacak. Bursa artık festivaller şehri olmaya başladı. Bursa ve fotoğraf sanatı için 6. BursaFotoFest hayırlı olsun” dedi.

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