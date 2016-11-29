55 saatlik gizli toplantı yapmışlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’cü darbe girişimine katılan askerlere yönelik ilk iddianameyi mahkemeye gönderdi. İddianameye göre, cuntacılar Maltepe’deki 2’nci Zırhlı Tugay’da 55 saat gizli toplantı yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ilk iddianamesi tamamlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işgale giden 62 cuntacıyla ilgili 189 sayfalık dosya 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Darbe girişiminin İstanbul’daki ayağına ilişkin planlama, iddianameye göre Maltepe’deki 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı General Nurettin Baransel Kışlası’nda 12, 13, 14 ve 15 Temmuz’da düzenlenen çok gizli toplantılarda yapıldı.

Dosyaya giren görüntülere göre, 12 Temmuz saat 19.00’da başlayan toplantı 14 Temmuz saat 01.30’da sona erdi. 15 Temmuz toplantısının görüntülerinin de silindiği belirlendi. İddianameye göre 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Özkan Aydoğdu’nun başkanlığındaki toplantıya İstanbul dışında gelenlerle birlikte 20 subay katıldı. Bu toplantılara binbaşı rütbesinin altındaki subaylar alınmadı. 4 gün süren toplantıdan bilgi sızmaması için çay servisini bile en düşük rütbeli asker olan Yüzbaşı Mehmet Karabekir’in yaptığı anlatılan iddianamede, toplantıda alınan kararlar doğrultusunda kod isimlerin kullanıldığı ve WhatsApp grubu kurulduğu belirtildi.

ASKER BAŞINA 100 MERMİ

İddianamede bazı şüphelilerin ifadelerine göre WhatsApp yazışmalarında, Ö.A.’nın, ‘Sıkıyönetim ilan edildi, basıp geçin’ ifadesini kullandığı aktarıldı. Ayrıca asker başına 100 tüfek mermisi, makineli tüfekler için 250 şerit mermi ve bin uçaksavar mermisinin dağıtılacağının söylendiği, ‘polis-jandarmanın faaliyeti destekleyeceği, engel olunması durumunda kim olursa olsun gerekirse vurulacağı, işgal sürecinin başladığı, mukavemet durumunda halka ateş edileceği’ yazışmalarının bulunduğu kaydedildi.

‘TATBİKAT SANDIK GERÇEK OLAMAZ’

İddianamede, ifadelerine yer verilen şüphelilerden bir kısmının, ‘darbenin saat 03.00 sıralarında yapılmasının planlandığı, bu bilginin sızma ihtimaline binaen daha erken yapılmasına karar verildiği, bu emirlerle ilgili WhatsApp grubunda yazışmalar olduğu’ bilgisini verdiği kaydedildi. ‘Değerlendirme’ bölümünde bazı rütbelilerin savunmalarındaki ‘Darbeden haberimiz yoktu, tatbikat zannettik’ ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı, bu kişilerin darbe girişimini bilmemelerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu anlatıldı.

‘DİNK CİNAYETİ İLK EYLEM’

Giriş bölümünde FETÖ/PDYnin yapısının anlatıldığı iddianamede, örgütün birinci eylemi olarak Hrant Dink cinayeti gösteriliyor. Ardından da FETÖ adının ilk kez kullanılmaya başlandığı, Fethullah Gülen hakkında ilk kez yakalama kararı verilen Tahşiye soruşturması ile Selam Tevhid, MİT TIR’larının durdurulması ve ilk ‘darbe girişimi’ tutuklamalarının gerçekleştiği 17-25 Aralık soruşturmaları da şüphelilerinin eylemleriyle beraber anlatıldı. Dosyada örgütün TSK’daki yapılanması, darbe girişimi, Fethullah Gülen ile bağlantı, örgütte kullanılan işaretler, 1 doların anlamı, ByLock kullanılması ve tanık ifadelerine yer verildi

GİZLİ TOPLANTIYA KATILAN DARBECİLER

Darbe toplantısına başkanlık eden Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, 1. Ordu Komutanlığı Harekât Başkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Kuleli Askeri Lisesi Komutanı Albay Mürsel Çıkrıkçı’nın da aralarında bulunduğu 20 subay hakkında, 15 Temmuz’a ilişkin diğer suçlamalara yönelik soruşturma ise sürüyor.

İddianameye göre il dışındaki başka birliklerden gelen rütbeli subayların da bulunduğu darbe toplantılarına katılan diğer isimler şöyle: 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Yardımcısı Alb. Mehmet Kapan, Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Alb. Uzay Şahin, 23’üncü Motorize Piyade Alay Komutanı Alb. Ömer Faruk Özkese, 47’nci Alay Komutanı Alb. Sadık Cebeci, Cizre Garnizon Komutanı Alb. Onur Özden, Ankara’dan Kur. Alb. Muzaffer Düzenli, Tuzla Piyade Okul Komutanı Alb. Rıfkı Keser, Yarbay İrfan Arat, Yarbay Şakir Çınar, Yarbay Murat Yanık, Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu, Yarbay Fatih Karakaya, Binbaşı Zafer Gümüş, Yüzbaşı Mehmet Karabekir.

KOD İSİM: IRMAK

İstanbul’da aktif görev alan şüphelilerin önceden planlanan görev dağılımına göre kod isim kullandıkları, ‘IRMAK 81’ kodunu kullanan Kurmay Albay Şakir Çınar’ın Sabiha Gökçen Havalimanı işgaliyle görevlendirildiği belirtildi. Darbe girişimi sonrası için Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı olarak görevlendirilen ‘IRMAK 1’ kodunu ise 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Özkan Aydoğdu’nun kullandığı belirlendi.

3’ER KEZ MÜEBBET, 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

SAVCILAR Hikmet Pak ve Bülent Başer’in hazırladığı iddianame 28’i tutuklu rütbeli ve 34’ü de tutuksuz er olmak üzere 62 şüpheli asker hakkında hazırlanan iddianame, başsavcılık onayından sonra İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Şüphelilere ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘TBMM’yi ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlarından 3 er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. ‘Silahlı terör örgütüne üyelik’ ve ‘Üye olmadan bilerek ve isteyerek yardım etmek’ten de ayrıca 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi. 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 15 günlük incelemenin ardından iddianameyi kabul ederse dava resmen açılmış olacak.

ÇAY SERVİSİNİ YAPAN YÜZBAŞI MUHTARI KATLETTİ

55 saatlik darbe toplantısında çay dağıtan isim olan Yüzbaşı Mehmet Karabekir’in, 15 Temmuz gecesi İstanbul Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Setbaş’ı vurduktan sonra yardım edilmesine engel olan ve Özel Tim tarafından öldürülen cuntacı olduğu ortaya çıktı. İddianamede Karabekir’in toplantıya çay taşırken fotoğraflarına da yer verildi. ‘Hepsini ezin, taviz yok’ sözleri güvenlik kameralarına yansıyan 34 yaşındaki Karabekir’in Trabzonlu olan ailesi, cenazeyi kabul etmemişti.

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