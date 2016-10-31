500 yıllık kadın cesedi şaşırttı

Çin’in orta kesimindeki Hubey eyaletinde, saçları, kaşı ve yüz şekli bozulmamış 500 yıllık kadın cesedi bulundu.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin Çince yayınındaki haberinde, Hubey eyaletinin Şışou kentinde 500 yıllık bir ceset bulunduğu belirtildi.

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Habere göre, Ming Hanedanlığı dönemine ait lahitte bulunan cesedin saçı, kaşı, dişleri ve yüz şeklinin bozulmamış olduğu görüldü.

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Arkeologlar kazı çalışmalarında, cesedin bulunduğu lahitten cesetle beraber 2 yorgan ve bir yastık ve 20 kadar ipek elbise de çıkardı.

Şışou Müze ve Kültür İdaresi Başkan Yardımcısı Pıng Tao, çıkarılan kadın cesedinin saç ve dişlerinden yapılan testlerle 60 yaşında olduğunun tahmin edildiğini, lahitteki cesedin üzerindeki ipek elbiselerin, cesedin zarar görmesini engellediği kaydetti.

Pıng, lahitte herhangi bir yazılı ifadeye rastlanılmadığını, kadının kimliğine dair hiçbir bilgiye ulaşamadıklarını belirtti.

Cesedin, elbiseler ve değerli mücevherle gömülmesinin, Ming Hanedanlığı döneminde yaygın bir adet olduğunu ifade eden Pıng, cesedin kimliğini belirlemeye yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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