5 çocuk annesi 9 yıldır vatan nöbeti tutuyor

Siirt’te yaşayan 5 çocuk annesi, “1994 yılında geçici köy korucusu olan eşim öldükten sonra 9 yıldır gönüllü koruculuk yapıyorum. Gelirim yok devletten yardım bekliyorum.” dedi.



Siirt’te yaşayan 5 çocuk annesi, 1994 yılında geçici köy korucusu olan eşi ölünce devlete başvurarak gönüllü korucu oldu. Silah alarak o günden bu yana akrabası olan erkek korucularla nöbete giden kadın, köyünü teröristlerden koruyor.

“8-9 YILDIR GÖNÜLLÜ KÖY KORUCULUĞU YAPIYORUM”

Terör örgütü PKK’nın son dönemlerde başta korucular olmak üzere güvenlik güçlerine yönelik arttırdığı saldırılar korucuları teyakkuza geçirdi. Terörle mücadelede, asker ve polisle birlikte yoğun çaba gösteren korucular, köylerini korumak için her an tetikte bekliyor. Siirt merkeze bağlı Sağırsı köyünde ikamet eden 5 çocuk annesi ev hanımı Nazire Timurtaş, bir çatışmada yaralanan geçici köy korucusu eşi Abdullah Timurtaş’ı kaybedince devlete başvurarak gönüllü korucu oldu. Hem ev işleriyle uğraşan Timurtaş, hem de köyde kurulan şehit ve gazi derneği vasıtasıyla eşinin emanet bıraktığı gönüllü koruculuğu yapıyor. Maddi durumunun iyi olmadığını ve tüm çocuklarının okula gittiğini dile getiren Timurtaş, eşinin yıllarca devlete hizmet etmesine rağmen bir emekli veya şehit maaşının olmadığını söyledi. Timurtaş, “Sağırsu köyünde ikamet ediyorum, eşim 1994 yılında yaralandı ve bir müddet sonra vefat etti. 8-9 yıldır gönüllü köy koruculuğu yaparak eşimden sonra devletime, vatanıma hizmet ediyorum. Eşimin bıraktığı yerden devam ettirmek istiyorum. 5 çocuğum var, onlara da ben bakıyorum. Yardım dayanağım ve gelirim yok. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, bana ve çocuklarıma sahip çıksınlar” dedi.

9 yıldır hiçbir karşılık almadan devletine hizmet ettiğini aktaran Timurtaş, en azından bundan sonra kendisine bir maaş bağlanmasını istiyor.

15 TEMMUZ’DA KÖYDEKİ KORUCULARLA ŞEHRE İNDİLER

Sağırsı köyünde geçici köy korucusu olan Ahmet Altun ise bir şehit çocuğu. Aynı zamanda Sağırsu Köyü Güneydoğu Anadolu Köy Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığı’nı yapıyor. 1994 yılında bir çatışmada babası şehit düşen Altun, kendisi gibi 7 kardeşiyle korucu olarak köylerini koruyorlar. Terörle mücadelede güvenlik güçleriyle omuz omuza mücadele ettiklerini aktaran Altun, “2013 yılında kendi derneğimizi kurduk ve o zamandan beri mücadelemizi veriyoruz. Biz kendimiz her zaman ve her yerde devletimizin yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiği için dernek binasına büyük bir fotoğrafını astıran Altun, 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘sokaklara çıkın’ çağrısına destek için köyün korucularıyla şehre indiğini aktardı. Altun, “15 Temmuz akşamı köy korucuları olarak meydanlara inerek sayın cumhurbaşkanımızın yanında durduğumuzu gösterdik. Sayın cumhurbaşkanımızı çok sevdiğimiz için bizzat dernek binamızın her tarafına resimlerini astık. Biz sonuna kadar devletimizin ve başkomutanımızın yanındayız. Ancak devletimiz de bize sahip çıksın ve özlük haklarımızı versin istiyoruz. Bizim sigortamız yok hastanelere gittiğimiz zaman ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çatışmaya gittiğimizde acaba çocuklarımıza ne olacak diye düşünüyoruz. Çocuklarımızı mı düşünelim kendimizi mi düşünelim bilmiyoruz. Sosyal güvencelerimiz verilsin. Kendimizi korumak amacıyla beylik tabancalarımız verilsin. Askerimizle birlikte uzun operasyonlara dahi katılıyoruz” diye konuştu.

KORUCULAR HEDEFTE

Son dönemde korucuları hedef alan terör saldırıları karşısında teyakkuzda olduklarını aktaran Altun, Güneydoğu’da birçok ilde derneğine kayıtlı şehit yakını, gazi ve korucu olduğunu, bunlar arasındaki koordinasyonu dernek vasıtasıyla yaptığını söyledi.

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