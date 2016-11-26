415 darbeci firari durumda

Darbe girişiminin ardından haklarında yakalama kararı olan 415 polis aranıyor. Firardaki polislerin 81’i emniyet müdürü.

15 Temmuz gecesi bazı polislerin darbeci askerlerle birlikte hareket ettiği belirlenmişti.

Başlatılan soruşturmalarda tespit edilen isimler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bazı polisler hala bulunamadı.

Firardaki polisler arasında Diyarbakır Eski Emniyet Müdürü Recep Güven, Eski Terörle Mücadele Daire Başkanı Cihangir Çelik ve Eski Emniyet Müdürü Muharrem Durmaz da var.

Hürriyet gazetesinin haberine göre aranan emniyet müdürlerinin bazılarının “bylock” kullandıkları da tespit edildi.

Ayrıca bu polislerin 15 Temmuz’da aktif askerlerle birlikte girişimde aktif rol aldıkları da belirlendi. 18’i subay olmak üzere 22 jandarma personeli de firari.

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