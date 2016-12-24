4 ilde FETÖ operasyonu

Trabzon merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 30 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından örgütün Trabzon’un Akçaabat ilçesi yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında Trabzon merkezli Ordu, Samsun ve İstanbul illerini kapsayan 4 ilde aralarında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğretim görevlileri, memur, öğretmen, zabıta, esnaf ve iş adamlarının bulunduğu 30 kişi dün gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların sorgusunun sürdüğü kaydedildi.

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