Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde TÜYAP ve MADSİAD destekleriyle ikinci kez düzenlenen ‘Bursa Blok Mermer Fuarı’ sona erdi. 4 gün boyunca 41 ülkeden 20 bine yakın iş profesyonelinin ziyaret ettiği fuar, sektörün ihracatına büyük değer kattı.

Bursa’yı fuarcılıkta Türkiye’nin merkezi yapma kararlığıyla çalışmalarını sürdürenBTSO ve stratejik ortağı TÜYAP Bursa Fuarcılık işbirliğinde Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) destekleriyle düzenlenen ‘Bursa 2. Blok Mermer Fuarı’, sektöre yeni soluk kattı. Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda, bu yıl 14 farklı ülkeden 200’ü aşkın firma stant açtı. Doğal taş ve blok mermer sektörünün kalbinin attığı fuar, aynı zamanda Türk firmalarının yeni müşteriler kazanmasını sağladı.

“TÜM ÜRÜNLER SATILDI”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin sahip olduğu sanayi alt yapısı ve katma değerli üretiminin fuarcılık faaliyetleri sayesinde güç kazandığını söyledi. BTSO olarak TÜYAP Bursa Fuarcılık işbirliğiyle kent ekonomisine değer katan çok sayıda fuar kazandırdıklarını söyleyen Başkan Burkay, 2.’si düzenlenen Bursa Blok Mermer Fuarı’nın yüzde 41’lik rekor büyüme ile gerçekleştiğini vurguladı. 4 gün boyunca sektörün kalbinin Bursa’da attığını ifade eden Başkan Burkay, fuar boyunca sergilenen blok mermerlerin tamamının satıldığını söyledi. Başkan Burkay, “Sektörümüzün talepleri doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Blok Mermer Fuarı, sektöre ve ülke ihracatına büyük değer kattı. Bursa’nın ortak aklının gücüyle hayata geçirdiğimiz Blok Mermer Fuarımız, sektörde ülkemizin lider fuarlarından birisi haline geldi” dedi.

‘TİCARİ SAFARİ’ SEKTÖRE YENİ MÜŞTERİLER KAZANDIRDI

Başkan İbrahim Burkay, Bursa 2. Blok Mermer Fuarı’na Ticari Safari Projesi kapsamında 600’den fazla yabancı iş adamının sektör temsilcileriyle buluştuğunu söyledi. Ticari Safari Projesi ile 3 yılda 8 binden fazla yabancı alıcıyı Bursa’ya getirerek firmalarla buluşturduklarını hatırlatan Burkay, Blok Mermer Fuarı’nda yapılan satışların ülke ekonomisine büyük değer sağladığını dile getirdi. Fuarda Türk firmalarının farklı ülkelerden yeni müşteriler de kazandığını kaydeden Başkan Burkay, “Ticari Safari Projesi kapsamında Türk firmalarıyla yabancı alım heyetleri arasında yapılan işbirlikleri, ülkemizin ve sektörümüzün büyümesine fırsat oluşturdu. Blok Mermer Fuarımızın 3.’sünü önümüzdeki sene 1-4 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Hedefimiz, ülkemizin büyümesine liderlik eden firmalarımızın rekabetçi ve ihracatçı kimliğine güç katmasını sürdürmektir. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcı firmalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“41 ÜLKEDEN 20 BİN İŞ PROFESYONELİ”

TÜYAP Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, her geçen gün değeri artan Türk doğaltaş ve mermer sektörüne yönelik düzenlenen fuarda 26 bin ton toplam ağırlıkta 1080 blok mermerin 7 ayrı salonda, ocak ve iş makinelerinin de açık alanda sergilendiğini söyledi. 14 ülkeden 201 firmanın katılımı ile hazırlanan Bursa 2. Blok Mermer Fuarı’nın sektörden büyük ilgi gördüğünü dile getiren Ersözlü, şöyle konuştu: “Toplam 50 bin metrekare alanda hazırlanan, ülkemizde blok mermer konusunda düzenlenen tek ihtisas fuarı, geçtiğimiz yıla oranla ziyaretçi sayısında yüzde 34 artış göstererek 41 ülkeden ve yurt içinden gelen 19.675 iş profesyoneli tarafından ziyaret edilerek, marka bir fuar olma yönünde emin adımlar ile yoluna devam ediyor.”

ÖNÜMÜZDEKİ SENE REZERVASYONLARI ŞİMDİDEN YAPILDI

Ersözlü, bu yıl da firmaların yerleşim aşamasında yurt dışından gelen iş adamlarına ürünlerinin yüzde 70’e yakınını fuar başlamadan sattığını belirtti. Ersözlü, “4 gün boyunca BTSO’nun Ticari Safari Projesi kapsamında da firmalar ve ziyaretçiler arasında süren ikili görüşmeler sonucunda satılan ürünler neticesinde doğal taş ve mermer ihracatına büyük bir katkı sağlandı. Türkiye’nin önde gelen blok üreticilerinden, ocak ve iş makinacılarından oluşan katılımcı firmalarımız fuardan memnun ayrılarak, önümüzdeki yıl 1 – 4 Kasım tarihleri arasında 3. kez düzenlenecek olanfuara şimdiden ön rezervasyonlarını yaptırdı. Fuarcılık konusunda Bursa’ya değer katan BTSO’ya; desteklerinden dolayı MADSİAD’a ve fuara katılan firmalarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

HİNDİSTAN’DAN TÜRK MERMERİNE YOĞUN İLGİ

MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu, Bursa 2. Blok Mermer Fuarı’nın kent turizmine ve ticaret hayatına da büyük katkı sağladığını söyledi. Fuarda geçen yıla göre sergilenen blok mermer sayısının 2 kat arttığını hatırlatan Efendioğlu, “BTSO’nun vizyonu ve TÜYAP’ın tecrübesi ile hayata geçirdiğimiz Bursa Blok Mermer Fuarı, sektörümüzün ihracatına büyük ivme kazandırdı. Bu sene fuarımızda özellikle Hindistan’dan gelen firmalar yoğun ilgi gösterdi. İki ülke arasındaki kotaların kalkmasından dolayı blok mermerlerin büyük bir çoğunluğu Hindistan’a satıldı. İki yılda marka haline gelen fuarımızın bundan sonra da büyüyerek devam edeceğine inanıyor, BTSO ve TÜYAP’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Fuar, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TÜYAP yurtdışı ofisleri koordinasyonu ile sektör ticaretinin hareketli olduğu Çin ve Hindistan başta olmak üzere; Arnavutluk, Almanya, A.B.D., Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Filistin, Güney Kore, Gürcistan, Hollanda, Irak, İran, İsrail, İspanya, İtalya, Kanada, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, K.K.T.C., Kuveyt, İngiltere, Libya, Lübnan, Mısır, Polonya, Rusya, Sudan, Suudi Arabistan, Suriye, Tunus, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Yunanistan’dan gelen doğaltaş ithalatçılarına ev sahipliği yaptı.