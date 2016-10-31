4.1 milyon kadın kayıt dışı çalışıyor

Adana Genç İşadamları Derneği (AGİAD) tarafından düzenlenen bir toplantıya katılmak üzere kente gelen Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Sanem Oktar, Türkiye’de 8.1 milyon kadının istihdama dahil olduğunu ancak, 4.1 milyon tanesinin kayıt dışı olduğunu söyledi. Oktar, “Kayıt altındaki kadınları toplasak bir İzmir nüfusu oluşmuyor” dedi.

Türkiye’de 105 bin kadın girişimci bulunduğunu aktaran Oktar, “Bu oran toplam girişimcilerin yüzde 8’i ediyor. Kadınların sadece yüzde 1’i dünyada istihdama katılsa 85 milyar dolar ekonomik artış sağlanıyor. Eğer sadece 2025 yılına kadar kadınlar, erkeklerle eşit şekilde iş hayatına katılırlarsa dünya ekonomisine ABD ve Çin büyüklüğünde ekonomi dahil olacak” diye konuştu.Teknolojik gelişim süreciyle dünyada bir değişim sürecinin başladığını anlatan Oktar, şöyle devam etti:

Endonezya’dan geri

“Dünya Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre Türkiye sondan 16’ncı sırada. Yani 142 ülke arasından sondan 16’ncı sıradayız, Endonezya bizim önümüzde. Ama bir değişim var. Teknolojik gelişimin yanı sıra özellikle dijitalleşmeyle beraber artık zaman ve mekan arasında bağlantı kalmadı. İlk defa çağımızda kadın ve erkek fırsatlara bu kadar eşit uzaklıktalar. Biz girişimcilik yoluyla kadını güçlendirmek için çalışıyoruz. Çünkü ancak kadınları karar alma mecralarına dahil edersek o zaman bu düşünce değişikliğini sağlayacağız.”

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail