380 işamadına ‘himmet’ gözaltısı

Fethullahçı Terör Örgütü’ne finansman sağladığı ve himmet topladığı iddia edilen 380 işadamı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ’nün finansal yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturması kapsamındaörgüte himmet topladığı ve finansman sağladığı iddia edilen 380 işadamı hakkında gözaltı kararı verildi.

OPERASYONLAR 35 İLDE SÜRÜYOR

Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, söz konusu iş adamlarının adreslerine gittikleri, gözaltı ve arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli 35 ilde arama ve gözaltı işlemlerine devam ediyor. Bu arada, şüphelilerden 110’unun yurt dışında olduğunun da tespit edildiği öğrenildi.

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