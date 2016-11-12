370 derneğin faaliyeti durduruldu

İçişleri Bakanlığı, FETÖ, PKK/KCK, DHKP-C ve DEAŞ bağlantılı 370 derneğin faaliyetinin durdurulduğunu bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, OHAL Kanunu 11. Maddesi kapsamında genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla 39 ilde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen; FETÖ bağlantılı 153, PKK/KCK bağlantılı 190, DHKP-Cbağlantılı 19 ve DEAŞ bağlantılı 8, olmak üzere toplamda 370 derneğin faaliyetinin valiliklerle durdurulduğu kaydedildi. Açıklamada, inceleme, değerlendirme çalışmalarının devam ettiği terör örgütleri ile irtibatlı tüm yapı, grup, oluşum, kurum ve kuruluşlarla mücadelenin hız kesmeden kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

KAYNAK: İHA

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