300 doktor onlar için koşacak

Türk Kulak Burun Boğaz Vakfı Üyesi ve Türkiye’m İşitemeyen Çocuklar İçin Koşuyor Projesi Başkanı Prof. Dr. Ferhan Öz: “İşitme engeli noktasında yaşanan eksikliklere dikkat çekebilmek ve bunları tamamlayabilme adına 10 kilometre koşacağız”

İşitme engeline dikkat çekmek amacıyla Vodofone İstanbul Maratonu’nda, “Türkiye’m İşitemeyen Çocuklar İçin Koşuyor Projesi” kapsamında koşacak olan 300 kulak burun boğaz hekimi ve odyolog, erken tanının önemine dikkat çekmek istiyor.

Türk Kulak Burun Boğaz Vakfı Üyesi ve Türkiye’m İşitemeyen Çocuklar İçin Koşuyor Projesi Başkanı Prof. Dr. Ferhan Öz, işitme engelli çocuklara, hekimler olarak faydalı olabilmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kulak burun boğaz hekimleri, odyologlar, işitme cihazı sektörü temsilcileri ile yaklaşık 300 kişi 13 Kasım’da Vodofone İstanbul Maratonu’na farkındalık oluşturmak için katılacaklarına değinen Prof.Dr. Öz, “İşitme engeli noktasında yaşanan eksikliklere dikkat çekebilmek ve bunları tamamlayabilme adına bir koşuya katılıyoruz. 10 kilometre koşacağız. Bu koşudan bağış bekliyoruz. Bağış miktarı vakfımızın fonunda toplanarak işitme engelli çocukların cihazının temininde kullanılacak” dedi.

YENİ DOĞAN BEBEKLERDE İŞİTME KONTROLÜNÜN ÖNEMİ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Levent Sennaroğlu, işitme kaybını hem sonradan hem doğuştan olabileceğini belirterek, çocuklarda doğumdan itibaren erken tanının önemine değindi.

Doğumdan itibaren işitme engelinin erken tanısının koyulmasıyla bu çocukların normale yakın bir konuşmaya kavuşturabildiklerinin altını çizen Prof.Dr. Sennaroğlu, “ Artık doğumdan sonra iki, üç gün içinde yapılan testlerle işitme kaybının tanısını koyuyoruz. İki-üç aylık ileri kaybı olan bebeklere ise işitme cihazı veriyoruz. Cihazdan fayda görmeyenleri 1 yaşında implant yaparak, iyi bir eğitim, takip ve ameliyatla bu çocukları normale çok yakın düzeye getirebiliyoruz” dedi.

4-5 YAŞINA KADAR TEŞHİS EDİLMELİ

Sonradan işitme kaybı olanların, eskiden çok az kısmının tedavi edildiğini belirten Prof. Dr. Sennaroğlu, “Zaman geçtikçe işitme kayıplarının çok daha büyük kısmı tedavi edilebiliyor. İç kulak ameliyatları yıllar önce hiç yapılamıyordu. Hiç duymayanların bile, beyindeki işitme merkezine implant yerleştirerek duymalarını sağlayabiliyoruz. 1 yaşındaki bebeklere bunu yapabiliyoruz. Günümüzde işitme kaybından tedavi olma oranı çok yükseklere geldi. Ama geç kalan hastalara bir şey yapamıyoruz. En önemli nokta. İşitme kaybı 4-5 yaşına kadar hiç tedavi edilmemişse, çocuk konuşmayı öğrenememişse, bu yaştan sonra onlara bir şey yapamıyoruz. Zamana karşı bir müdahale var, erken teşhis ve tanı çok önemli” diye konuştu.

TARAMA İÇİN BEKLEMEYİN

Her bebeğin işitme taramasından geçmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sennaroğlu, “O hakkı bu bebeklere vermemiz gerekir. Geç kaldıkça bu bebeklere müdahale şansımız kalmıyor. Çocuğun kulağına bakıldığı zaman her şey normal görülüyor. Ailelerde 3-4 yaşa kadar bekliyor. Buda çocuğun en değerli zamanının kaybına neden oluyor. O nedenle bebeklerde doğumun hemen ardından işitme taraması yapılmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu, işitme engelinin bir engel olmadığının altını çizerek, işitmeyi korumaya ve erken tanıya dikkat çekmek amacıyla, 100 öğrenci ve 20 araştırma görevlisi ile maratona katılacaklarını kaydetti.

HER BİN BEBEKTEN BİRİ İŞİTME ENGELLİ DOĞUYOR

Bebeklik döneminde işitme cihazının ödemesine devletin destek verdiğini belirten Prof.Dr. Sennaroğlu, “Her bin doğan bebekten 1-2’si işitme kaybı yaşayabiliyor. Nüfusumuza oranla işitme kaybı azalmadı. Ama avantajımız erkek teşhis edip, tedavi uygulayabilmek” dedi.

Türkiye Odyoloji Konuşma Ses Derneği ve Karatay Üniversitesi Odyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özlem Konukseven, katılacakları maraton ile toplumda işitme engelli farkındalığı oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

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