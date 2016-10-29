30 heykeltraştan Atatürk şaheseri

MUSTAFA Kemal Atatürk, Madame Tussauds’nun İstanbul merkezinde sergilenecek balmumu heykelinde, 1931 yılında dünya çapında bir devlet adamı olarak öne çıktığı haliyle tasvir ediliyor.

Heykel için Madame Tussauds’nun Londra’daki stüdyolarında 30’u aşkın heykeltıraş ve araştırmacı ekibi 4 ay boyunca çalıştı. Atatürk heykeli için halen Madame Tussauds’nun Londra’daki merkezinde sergilenen Atatürk figürü esas alındı. Londra’daki müzedeki Atatürk heykeli, daha önceki figür hem aslına benzemediği hem de Mustafa Kemal Atatürk’ün karizmasını ve ışığını yansıtmadığı gerekçesiyle 2005 yılında değiştirilmişti.

YÜZ ÖZELLİKLERİNİ TAŞIYAN MASK

Bu değişim, o dönemde Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan merhum Mustafa Koç’un öncülüğünde ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in danışmanlığında gerçekleştirilmişti. İstanbul’da sergilenecek heykel için de temel alınan yeni figür yapılırken Anıtkabir’de Atatürk’ün yüz özelliklerini taşıyan mask kullanılmış, aynı zamanda heykeltıraşlara kaynak olabilecek her türlü görsel ve yazılı materyal sağlanmıştı.

Madame Tussauds İstanbul, İstiklal Caddesi üzerindeki Grand Pera binasının ilk iki katında, 2 bin metrekarelik alanda konumlanacak.

ULUSLARARASI ÜNE SAHİP İSİMLER

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde tarihi bir gezintinin yapılabileceği müzede, Türkiye’den birçok ismin yanı sıra çok sayıda uluslararası müzik, spor ve film yıldızı da görülebilecek.

MADAME TUSSAUDS GELİYOR

MADAME Tussauds, dünyadaki 21. merkezini aralık ayında İstanbul’da açmaya hazırlanırken, Beyoğlu’ndaki müzede yer alacak en önemli balmumu heykel, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olacak. Atatürk’ün heykeli, İstanbul’da ziyaretçi turunun başlayacağı noktadaki ilk figür. Ziyaretçiler, Atatürk’ün balmumu heykelini takiben Türkiye’nin tarih ve kültür yaşamında önde gelen isimler ile küresel spor ve sanat yıldızlarının figürlerini görebilecekler. Dünyaca ünlü Madame Tussauds müzesi, ünlü şahsiyetlerin balmumu heykelleriyle tanınıyor.

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