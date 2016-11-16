240 kişi kutsal topraklara uğurlandı

Bursa’dan umreye giden vatandaşlar dualarla mukaddes topraklara uğurlandı.



Merkez Osmangazi ilçesinden umreye gidecek yolcular için Doğanbey Otopark’ında yapılan uğurlama töreninde sevinç ve hüzün bir aradaydı.

Törene umreye gidenlerin yakınlarının yanı sıra Bursalı vatandaşlar da katıldı.

Umreye gidenlerin yakınları zaman zaman gözyaşlarına hakim olamazken, 240 kişilik kafile dualar ve ilahilerle mukaddes topraklara uğurlandı.

Mekke ve Medine’yi ziyaret edecek kafile, ardından yurda dönecek.

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