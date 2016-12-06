21.yüzyılın en soğuk Kasım ayı

2000 yılından bu yana tutulan kayıtları dikkate alan Rus bilim insanları geçen kasım ayının 21’inci yüzyılın en soğuk kasımı olduğunu açıkladı



Rus gözlemciler, geride bıraktığımız kasım ayının son 16 yılın en soğuk kasım ayı olduğunu ve 21’inci yüzyılın en soğuk kasım ayı şeklinde kayıtlara geçtiğini duyurdu. Rusya Hidrometeoroloji Araştırmaları Merkezi’nden yapılan açıklamada “2000’den beri yapılan kayıtlar dikkate alındığında, bu kasım ayındaki ölçümler kadar düşük bir ortalama görülmedi. Soğuklar, batı sınırından (Kuzey Kore’ye sınırı olan en doğudaki) Okhotsk Denizi’ne kadar ülkenin neredeyse tamamını etkisine aldı” ifadeleri kullanıldı. Uzmanlar, Ural ve Batı Sibirya bölgesinde hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında bir ortalamada seyrettiğini belirtti. Ural dağlarındaki ölçümler son 29 senenin en düşük seviyesinde kaldı.

KUZEY KUTBU SICAK

Pasifik Okyanusu’na kıyısı olan Primorski’de yapılan ölçümler ise tarihin en soğuk kasım ayı olarak tarihe geçti. Öte yandan Kuzey Kutbu’na yakın bölgelerde anormal derecede yüksek sıcaklıkların görüldüğü, buradaki ortalamanın ise şimdiye kadarki ölçümlerin 6 ila 12 derece üzerinde seyrettiği belirtildi.

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