2017’de siyasetin öncelikli gündemi Anayasa değişikliği

Meclis Genel Kurulu, Anayasa değişikliğine hazırlanıyor. Ocak ayı sonuna kadar tamamlanması planlanan görüşmeler için milletvekili ve bakanlara, “Programlarınızı bu takvime göre ayarlayın” mesajı gitti.



TBMM, 6 yılın ardından yeni bir Anayasa değişikliğine hazırlanıyor. AK Parti’nin MHP desteğini alarak Meclis’e sunduğu 21 maddelik değişiklik teklifi, Anayasa Komisyonu’nda 18 maddeye düşürülerek kabul edildi.

ŞERHLER İÇİN 2 OCAK’A KADAR SÜRE

Komisyon 100 saatlik bir çalışmanın ardından rapor yazımına başladı. Raporda yer alacak muhalefet şerhleri için de CHP ve HDP’ye 2 Ocak saat 16.00’ya kadar süre verildi. Muhalefet şerhlerinin de yazılmasının ardından raporun hızla tamamlanıp Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

HEDEF 3 OCAK’TA BAŞLATMAK

AK Parti’nin planladığı takvimine göre, rapor Meclis Başkanlığınca hemen basılıp dağıtılacak ve “öncelikli görüşme” talebiyle Genel Kurul’a gönderilecek. Anayasa görüşmesinin 3 Ocak’ta başlatılması öngörülüyor.

4 OYLAMA YAPILACAK

Takvim planlandığı gibi işlerse, Genel Kurul’da ilk görüşme değişikliğin tümü üzerinde yapılacak ve ardından maddelere geçilecek. Anayasa değişiklikleri Genel Kurul’da iki defa görüşülüyor. Maddelere geçildikten sonra ilk görüşmede 18 maddenin her biri teker teker ele alınıp oylanacak.

İkinci görüşmeye 48 saat sonra başlanacak. İkinci turda tek tek maddeler görüşülmeyecek sadece üzerinde değişiklik teklifi verilen maddeler ele alınıp oylanacak. Tümünün üzerinde yapılacak son oylama ile süreç tamamlanacak.

MİLLETVEKİLLERİNE MESAİ UYARISI

Teklifin sahibi AK Parti, yoğun bir mesai için milletvekilleri ve bakanları uyardı. Teklifi Ocak ayı bitimine kadar görüşmeyi planlayan AK Parti’de, bakan ve milletvekillerinin de programlarını buna göre yapması istendi.

İKİ HAFTADA TAMAMLANACAK

2010 yılında yapılan 26 maddelik anayasa değişikliğinin Genel Kurul’daki görüşmeleri 14 gün sürmüştü. Bu teklifin de benzer bir sürede Meclis’te görüşülmesi planlanıyor. AK Parti hafta sonları dahil aralıksız çalışma için hazırlıklarını tamamladı.

14 VEKİL ARANIYOR

AK Parti’nin 316 milletvekili bulunuyor. Teklifin referandum için gerekli 330 oyu alması için en az 14 MHP’li milletvekiline ihtiyacı bulunuyor.

330’U GEÇERSE REFERANDUMA GİDECEK

Genel Kurul’da tamamı gizli yapılması gereken oylamalarda teklif 330’u bulursa Cumhurbaşkanı onayından sonra 60 gün içinde referanduma gidilecek. AK Parti’de referandum tarihi de konuşulmaya başlandı. Referandum tarihi için Nisan ayının sonu ya da Mayıs başı işaret ediliyor.

5 KEZ REFERANDUM YAPILDI

Türkiye’de, 1982 yılından bu yana 5 kez referandum yapıldı. 1982’deki Anayasa referandumunda yüzde 91.37 “evet, 1987’de siyasi yasakların kaldırılması referandumunda yüzde 50.1 “evet”, 2007’de Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi referandumunda yüzde 69 “evet”, 2010’da 26 maddelik Anayasa değişikliği referandumunda yüzde 57.88 “evet” oyu çıktı.

1988’de yerel seçimlerin 1 yıl erkene alınması için yapılan referandumda ise yüzde 65 “hayır” çıktı.

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