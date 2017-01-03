2016 kadınlar için yine acı bir yıl oldu

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 2016 yılı raporuna göre, kadın cinayetleri bir önceki yıla göre arttı. 2015’te 303 kadın öldürülürken, 2016’da sayı 328’e yükseldi. Rapora göre, kadın cinayetlerinin yüzde 50’si OHAL döneminde işlendi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2016 yılını ilişkin raporunu yayımladı. Rapora göre 2016 yılında kadın cinayetleri bir önceki yıla göre artış gösterdi. 2015 yılında hayatı sonlandırılan kadın sayısı 303 iken 2016 yılında bu sayı 328’e yükseldi. Raporda, cinsel şiddete ilişkin veri ve değerlendirmeler de yer aldı.

Raporda, 2016 yılında kadın cinayetleri sayısında artış olduğu belirtilirken bu cinayetlerin yüzde 50’sinin de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tüm Türkiye’de ilan edilen olağanüstü hal döneminde yaşandığı belirtildi. 2016’nın ocak ayında Diyanet İşleri Başkanlığı adına fetva veren kurum olarak bilinen Din İşleri Yüksek Kurulu Dini Bilgilendirme Platformu’nun resmi internet sitesine gelen bir soruya ‘Baba kızına şehvet duyabilir’ diye bir cevap vermesi raporda yer alırken ocak ayında öldürülen 36 kadından 24’ünün çocuğu olduğu aktarıldı.

Nedeni belli değil…

Platformun verilerine göre, hayatını kaybeden 328 kadından 34’ü İstanbul’dan. 2’nci sırada Adana gelirken 3’ncü sırada ise Ankara ve İzmir geliyor. Raporda, “Kadınları kim öldürdü?” sorusuna ise cevap sırasıyla şöyle: Yüzde 31 koca, yüzde 25 tespit edilemeyen, yüzde 13 tanıdığı bir akraba yüzde 9 ise erkek arkadaş gelirken yüzde 6 eski erkek arkadaş olarak belirlendi.

Raporda kadınların hangi bahanelerle öldürüldüklerine dair veriler de açıklandı. Yüzdelik verilere göre öldürülen kadınların yüzde 44’ü tespit edilemeyen nedenlerle öldürüldüğü, yüzde 26 kendi hayatına dair karar alma, yüzde 10 ilişkiyi sonlandırma, yüzde 9 evliliği sonlandırma, yüzde 3 başkasına karşı şiddeti engelleme ve şüpheli ölüm, yüzde 2 cinsel saldırıya direnme ve ekonomik nedenlerle öldürülürken yüzde 1’i de homofobik saldırılar sonucu öldürüldüğü belirtildi.

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