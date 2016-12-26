20 ilden 20 bin kadın girişimci

“Girişimcilikte Önce Kadın” projesinde hedef büyüdü. Son bir yılda 10 ilden 10 bin kadına ulaşan projenin yeni hedefi, 20 ilden 20 bin kadın.



Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği “Girişimcilikte Önce Kadın” projesi meyvelerini veriyor. Proje kapsamında 10 ilden 10 bin kadın, 15 milyon TL’lik ekonomik değer üretti. Sağlanan verimle projenin kapsamı genişletildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, Projenin ilk ayağına İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Samsun, Bursa, Diyarbakır, Elazığ ve Giresun’daki kadınlar dahil edilmişti. Girişimci kadınların üretimleri satışa sunuldu. İlk ayağında 10 ilden 10 bin kadına temas eden proje, 15 milyon liralık ekonomik değer üretirken, projenin ikinci ayağında katılımcı sayısının iki katına çıkması hedefleniyor.

Bu kapsamda Adana, Kayseri, Denizli, Trabzon, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Muğla, Kocaeli ve Sivaslı kadınlar da ikinci aşamada projeye dahil olacak. Böylece projenin 20 ilden 20 bin kadına ulaşması hedefleniyor. Söz konusu illerde Olgunlaşma Enstitüleri ve Halk Eğitim Merkezlerinde kadınlara önce pazarlama ve girişimcilik eğitimleri verildi. Proje, hobi olarak başlanan birçok çalışmanın gelir getirici bir faaliyete dönüşmesini sağlamak amacıyla başlatılmıştı.

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