2. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda başvurular sürüyor

Düzenlediği kültür-sanat çalışmalarıyla ilçenin sosyal ve kültür-sanat alanında kalkınmasına kültürel mirasına katkıda bulunan Yıldırım Belediyesi, ‘2. Ulusal Fotoğraf Yarışması’na katılacak fotoğraf sanatçıları ile Yıldırım’ın dört bir yanını farklı bakış açılarıyla gün yüzüne çıkarıyor.

‘Tarihi Alanlarda, Plansız Yapılaşma Alanlarında, Modern Yıldırım’da Yaşam’ konularının ele alındığı yarışmaya başvurular Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun internet sitesi (www.tfsf.org.tr) üzerinden yapılıyor. Alanında uzman fotoğraf sanatçılarının ve akademisyenlerin bulunacağı jürinin değerlendirmesi sonunda ise dereceye giren fotoğraf sahipleri, birincilik, ikincilik, üçüncülük, Yıldırım Belediyesi Özel Ödülü, mansiyon ve sergileme kategorilerinde ödüllendirilecek. Yarışmaya katılımlar 11 Aralık 2016 tarihinde sona erecek.

‘YILDIRIM’IN GÜZELLİKLERİ FOTOĞRAFLARDA ÖLÜMSÜZLEŞECEK’

İkincisi düzenlenen yarışmanın Yıldırım’ın gizli kalmış güzelliklerini ortaya çıkararak ilçenin kültür-sanat mirasına önemli bir katkı yapacağını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırım’a insanların ilgisi ve bakış açısı günden güne değişmektedir. Kadim medeniyetimizin mirası olan, asırların izini bugünlere taşıyan tarihi mekânlarla beraber insan-mekân ilişkisini ortaya koyacak fotoğraflar, Yıldırım’ın estetik yönünü ortaya çıkaracaktır. Doğal ve tarihi mirasın yanı sıra günlük yaşam içerisinde hayatın akışında karşılaştığımız durumların fotoğraf karesinde ölümsüzleşeceği yarışmada yarınlara bırakılacak eserler oluşacak. 693 fotoğrafın katıldığı ilk yarışmada derece yapan birbirinden güzel eserleri seçme konusunda oldukça zorlandık. İkincisi düzenlenen yarışmada da Yıldırım’ın gizli kalmış ve insanlar tarafından bilinmeyen farklı güzellikleri, sanatçılarımızın bakış açısıyla ilçemizin mirası arasında yer alacaktır. Yarışmaya katılacak tüm fotoğraf sanatçıları ve vatandaşlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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