2. Kadın Girişimcilik Kampında ödül heyecanı

KADEM tarafından İnavosyonda Kadın başlığı altında düzenlenen 2. Kadın Girişimcilik Kampında üretilen en iyi 5 projeye ödülleri verildi.



Kadın ve Demokrasi Derneği tarafından düzenlenen ve Marmara Teknokent tarafından desteklenen 2. Girişimcilik Kampı 3 ve 8 Ekim tarihleri arasında düzenlendi. Kampa kadın girişimciler tarafından üretilen projeler bugün Marmara Teknokent Kampüsü’nde düzenlenen törende tanıtıldı. Jüri tarafından değerlendirilen projeler içerisinde seçilen en iyi 5 projeye ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde konuşan MARTEK Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek ,“Bu bizim 4. Girişimcilik kampımız. Türkiye’de ilk defa kurulan ve önde gelen Teknokent olarak çok farklı organizasyonlar yapıyoruz. Girişimcilik kampı da bunlarda sadece biri. Girişimcilik kampından başarılı olan projeler belli bir seviyeye geldiğinde biz onlar kuluçka merkezlerimize alıyoruz. Daha sonra onları ticaretlerini yapmaları için teknoloji bölümümüze alıyoruz. Eğer farklı bir Mest Prodüksiyon yapacak ise teknoloji serbest bölgemize alıyoruz. Bu projelerde gerçekten bizlerinden yatırım yapabileceği var ise onlara yatırım yapıyoruz. Uluslararası heyetler düzenliyoruz ve bu arkadaşları da bu heyetlere dahil ederek ürünlerini uluslar arası pazarlara açılmasını sağlıyoruz. Bir hafta sonra Amerika’da bin metrekarelik kuluçka merkezimizin açılışını yapacağız. Buradaki arkadaşlarımızın da belirli hızlandırıcı eğitimlerle aldıktan sonra Amerika’da ürünlerini çıkarmaları için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz” diye konuştu.

“Artık kadınların bilim ve teknolojide de çok başarılı olduğunu göstermek istedik”

KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz, “Ekonomik hayatın güçlü girişimci kadınları olarak, fikirlerimizi ve hayallerimizi sınırlamıyoruz. Fikir ve hayallerimizi hayata geçirebilecek zeminler oluşturuyoruz kendimize. Çünkü girişimci zaten ‘düş’e doğru yürüyüşte olan kişidir. İşte biz de tam bu minvalde Fikrin mi var, bu fikrini hayata geçirmek için İnovasyonda Kadın projesine başvur dedik. İnovasyonda Kadın projesinde bu yıl ikincisini gerçekleştiriyor olmaktan onur duyuyorum. Türkiye’de, kadınlar istihdama girişimci olarak dâhil olduklarında, onları hep geleneksel rollerle karşıladık. Ev yemekleri yapan lokantalar açmaları, tekstil üretimi yapan mağazalar açmaları gibi. Biz bunu biraz daha öteye taşıyarak artık kadınların bilim ve teknolojide de çok başarılı olduğunu göstermek amacıyla İnovasyonda Kadın dedik. TÜBİTAK’ın içindeki teknokentlerde kendi özgün projelerini gerçekleştirmelerini istedik. Bir hafta boyunca, yapılan 150 başvuru içinden seçilmiş 28 girişimci kadın, girişimcilik ile ilgili eğitim aldı. Girişimci kadınlarımızı alanlarında başarı sahibi olan danışmanlarla bir araya getirdik. Bir haftalık yoğun programın sonucunda arkadaşlarımız projelerini geliştirdiler ve bağımsız jüri üyelerine sundular ve nihayetinde de en iyi 5 proje sahibi Girişimci Kadın belirlendi. Bunların her birine 25’er bin TL’lik ödülümüz olacak. Yalnız bu ödülü alabilmeleri için bir şartımız var, ikinci bir fon alarak projeyi geliştirmeleri için ön şart koyduk“ ifadelerini kullandı.

Kaynak : İHA

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