2 çocuk annesi kadın komşusu tarafından öldürüldü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 2 çocuk annesi komşusu tarafından öldürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Denetko Tatil Sitesi yakınlarındaki bir tarlada çalışmakta olan Emine Kuru’yu mahalle komşusu Feridun G. av tüfeği ile vurdu. Vatandaşların haber vermesi üzerine ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine getirilen 44 yaşındaki 2 çocuk annesi Emine Kuru kurtarılamadı. Kuru’nun cenazesi gözyaşları içinde Börülceköu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Öte yandan, olayın faili olduğu iddia edilen F.G.’yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak : İHA

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