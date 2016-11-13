2 bin kişi ‘Madde Bağımlılığı’na hayır dedi

Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’ndeki 5 mahallede oturanlar, ‘Uyuşturucuya Hayır’ yürüyüşü düzenledi.



Osmangazi İlçesi’nin dün akşam Zafer, Namıkkemal, Atıcılar, Vatan ve Gülbahçe mahallelerinde oturan 2 bin kişinin katıldığı yürüyüş, Zafer Spor Tesisleri önünde sona erdi. Ellerinde taşıdıkları ‘Madde Bağımlılığına Hayır, Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek’ pankartıyla yürüyenlere, diğer mahalleliler de yol boyunca destek verdi. ‘Bursa uyuma gençliğine sahip çık’, ‘Madde bağımlılığına hayır’ ve ‘Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek’ sloganlarının atıldığı yürüyüş sonunda mahalleli adına açıklamayı Atıcılar Ahmet Dink Aile Sağlığı Merkezi Doktoru Taner Ödemiş yaptı. Mahalleli ile birlikte bölgede sıkıntılara neden olan bir soruna el attıklarını belirterek, “Zafer, Namıkkemal, Atıcılar, Vatan, Gülbahçe ve Demiryolu altı olarak anılan bölgede , zararlı ve bağımlılık yapıcı maddeler ile ilgili sıkıntımız var. Biz bu maddelerle anılmak istemiyoruz bu maddelerle adımızın geçmesini istemiyoruz” dedi.

Türkiye ve Bursa’da gün geçtikçe artık bağımlılık problemi yaşandığına da dikkat çeken Ödemiş, şöyle devam etti:

“Bağımlılıkla mücadele için elimizden geleni yapıyoruz. Bu toplumsal soruna karşı tüm sivil toplum kuruluşları, siyasiler, sağlık, emniyet, adalet çalışanları hep beraber etmemiz gerekiyor. Biz sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek konuya dikkat çekmek istedik. Toplumun da bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyoruz.”

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