1999 yılından sonra atanan öğretmenlere inceleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmenlerle ilgili soruşturma başlattı. Savcılık, İstanbul’da görevli 1999 yılı ve sonrasında ataması yapılan öğretmenlerin diplomalarını istedi.



FETÖ darbe girişimi sonrası Milli eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 27 bin 715 öğretmen ihraç edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu İstanbul’daki öğretmenlerin diplomalarını incelemeye aldı.

TEK TEK TESPİT EDİLDİ, DİPLOMLARI İSTENDİ

Liste oluşturan ve isimleri tek tek tespit eden savcılık, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazı yazarak 1999 yılı ve sonrasında ataması yapılan öğretmenlerin diplomalarını istedi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de 3 Ekim 2016 tarihli yazı ile ilçelerden diplomaları istedi.

13 EKİM SON TARİH

İlçe milli eğitim müdürlükleri tarafından okullara gönderilen yazıda şöyle denildi:

“Ülke çapında birçok savcılık tarafından aleyhine soruşturma yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasının askeri, idari, siyasi ve bürokratik alanda olduğu gibi milli eğitim alanında da kadrolaşmaya çalıştığına dair bulgulara ulaşıldı. Bu kapsamda 1999 yılından sonra ataması yapılan ve ekli listede ismi bulunan öğretmen ve personellere ilişkin öğrenim belgesinin onaylı örneğinin Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderileceğinden onaylı örneklerinin müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ilgili görevliler hakkında idari soruşturma başlatılacaktır.”

KPSS’NİN BAŞLANGIÇ YILI

Diplomaların müdürlüklere teslim tarihi olarak 13 Ekim verildi. Soruşturma kapsamında diplomaların istendiği tarih olan 1999 yılının KPSS’nin başlangıç yılı olması dikkat çekti.

BAKANLIK İNCELEME YAPMIŞTI

Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı “60’a yakın sahte diplomalı öğretmen tespit ettik” açıklaması sonrası sahte diploma sahibi oldukları gerekçesiyle çok sayıda öğretmen görevden alınmıştı.

Daha sonar ise yaklaşık bir milyon öğretmenin diplomaları istenmiş ve gerçeklikleri kontrol edilmeye başlanmıştı. Sahte diplomalarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı

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