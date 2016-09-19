17 yaşındaki çocuğa şok ceza!

Kayseri’de kız arkadaş yüzünden 15 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki çocuk, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Olay, 26 Temmuz 2015 tarihinde Kayseri’nin Develi ilçesindeki bir halı yıkama şirketinde meydana geldi.

Aynı işyerinde çalışan Emir Serhat Tokluoğlu ve M.A., kız arkadaş konusunda tartıştı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

M.A, ekmek bıçağıyla Emir Serhat Tokluoğlu’nu sırtından bıçakladı. Kayseri’de ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ameliyata alınan Tokluoğlu, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasına, sanık M.A., Ankara Sincan Çocuk Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak katıldı.

Duruşmada, tarafların avukatları ile ölen Emir Serhat Tokluoğlu’nun babası Yusuf Tokluoğlu da hazır bulundu.

Olayı gözyaşları içerisinde anlatan M.A., pişman olduğunu söyledi. Ölen çocuğun babası Yusuf Tokloğlu ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu M.A.’yı, ‘kasten adam öldürme’ suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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