167 ülkeye FETÖ/PDY anlatılacak

Interpol Genel Kurulu 85. Toplantısı, Endonezya’nın Bali Adası’ndaki Nusa Dua Kongre Merkezi’nde başladı. Türk katılımcılar, toplantıda 167 ülkeye FETÖ/PDY’yi anlatacak.



Interpol Genel Kurulu 85. Toplantısı, Endonezya’nın Bali Adası’ndaki Nusa Dua Kongre Merkezi’nde başladı.

Bu yılki teması “terörizmle mücadele” olan toplantıya 167 ülkeden bin 360 delege katılıyor.

Türkiye’yi İnterpol Daire Başkanı Lütfi Çiçek ile Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığından bir heyetin temsil ettiği toplantıda Filistin, Kosova ve Solomon Adaları’nın Interpol’e üyelik başvuruları değerlendirilecek.

Türk Interpolü, üyelik başvurusunun gündeme alınmasını önerdiği Filistin’in yanı sıra Kosova’ya da destek verecek.

Toplantıda, Interpol dönem başkanlığı seçimi de yapılacak. Başkanlık için Çin Halk Cumhuriyeti’nden Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Hongwei Meng ve Namibya’dan Korgeneral Sebastian Ndeitunga yarışacak. Interpol dönem başkanlığı, 4 yılda bir yapılan seçimle belirleniyor.

Interpol’e üye ülkelere FETÖ anlatılacak

Türk yetkililer, toplantı çerçevesinde düzenlenecek panelde terör örgütleri PKK, YPG ve 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) karşı Türkiye’nin tavrını anlatacak.

Birçok ülke temsilcisiyle ikili görüşmeler yapacak Türk yetkililer, FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin sunumlar, bilgi ve belgelerin yer aldığı harici bellekleri dağıtarak örgüte karşı yürütülen mücadele hakkında bilgi verecek.

Bali’de üst düzey güvenlik

Toplantı için Bali’de üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

Ada’da 10 Kasım’da sona erecek toplantı süresince 3 bin 800 polis görev yapacak

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