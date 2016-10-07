160 kişinin alınacağı işe rekor başvuru
Rize’de, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Toplum Yararına Programlar kapsamında çalışacak 160 kişilik işe 8 bin kişi başvurdu.
Rize’de, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında çalışacak 160 kişi kurayla belirlendi.
8 BİN 302 KİŞİ BAŞVURDU
TYP kapsamında çalıştırılmak üzere 160 kişinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda işe alınacağının duyurulması üzerine 8 bin 302 kişi, İŞKUR’a müracaatta bulundu.
KURA ÇEKİLDİ
Başvuruların önceki gün tamamlanmasının ardından işe yerleştirilecek 160 kişinin belirlenmesi amacıyla İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde kura çekildi. Noter huzurunda yapılan kuraya aileleriyle gelen vatandaşlar heyecanlı anlar yaşadı.
Kura çekiminin ardından okullarda görev yapacak 160 kişi belirlendi. Çekilişte hak kazanan vatandaşların sevinç yaşadıkları gözlendi.