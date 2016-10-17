16 yaşındaki genç kızın sır ölümü

Samsun’da 16 yaşındaki 10’uncu sınıf öğrencisi Ezgi Turcan, 1’inci kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Polis olayın intihar mı kaza mı olduğunu araştırıyor.



Samsun’un İlkadım İlçesi Derebahce Mahallesi’nde 16 yaşındaki 10’uncu sınıf öğrencisi Ezgi Turcan, 1’inci kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Polis, olayın kaza mı yoksa ihtihar mı olduğunu belirlemek için araştırma başlattı.

5 KATLI APARTMANIN 1. KATINDAN DÜŞEREK ÖLDÜ

İddiaya göre Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Ezgi Turcan, dün akşam 5 katlı apartmanın 1’inci katındaki evlerinin balkonuna çıktı. Bir süre sonra Turcan balkondan beton zemine düşerek ağır yaralandı. Olayın farkedilmesinin ardından Ezgi Turcan, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen genç kız, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

“KALSAM CANIM YANACAK, GİTSEM HAYATIM”

Turcan’ın bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabından geçen 19 Ağustosta, ‘Öyle bir yerdeyim ki; Ne gitmesi mümkün, Ne kalması mümkün olan. Öylece bir yerdeyim işte…Vazgeçmekle direnmek arasında, Akla kara’nın tam ortasındayım… Kaybetmenin arifesinde, Yeni bir hayatın eşiğindeyim… Kalsam Canım Yanacak, Gitsem HAYATIM!…” yazısını paylaşması ise dikkat çekti.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Ezgi Turcan’ın ölümünün kaza mı yoksa ihtihar mı olduğunu araştırıyor.

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