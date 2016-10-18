16 yaşındaki genç kız sırra kadem bastı

Afyonkarahisar’da Ali Taşkın, yaklaşık bir hafta önce ‘bakkala gidiyorum’ diyerek evden çıkıp bir daha geri gelmeyen 16 yaşındaki kızını arıyor.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Oynağanlı köyünde bir hafta önce ‘bakkala gidiyorum’ diyerek evinden ayrılan 16 yaşındaki Hatice Taşkın isimli kızından bir daha haber alınamadığını söyleyen gözü yaşlı baba Ali Taşkın, yetkililere seslenerek kızının bulunmasını istedi. Baba Taşkın’ın iddiasına göre Hatice Taşkın, kaybolduğu gün ablasına başının ağrıdığını söyledi ve bakkala gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Akşam saatleri olmasına rağmen eve dönmeyen kızı için telaşlanan aile üyeleri sokaklarda kızlarını aradıkları, ancak izine rastlayamadıkları belirtildi. Acılı baba Taşkın olayın sonrasından ise yaşananları şöyle anlattı:

“Telaşla eve geldim ve hemen jandarma ekiplerine başvurdum. O gün içinde 4 ihbar geldi. Hepsine küçük yaşta kızların kayıp olması üzerineydi. İhbarlar değerlendirildi, ancak bir sonuç alınamadı. Duyarlı vatandaşlarımızdan ve yetkililerden yardım eli uzanmasını bekliyorum.”

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