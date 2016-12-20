15 Temmuz’un temeli FETÖ’nün rüyasına dayanıyormuş

TBMM 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na ulaşan belgeler 15 Temmuz sürecinin alt yapısının Mart 2015’e dayandığını ortaya koydu.

Şanlıurfa’da askeri yapılanmada görev alan, daha sonra cemaatten ayrıldığını öne süren Önder kod adlı Cafer Kocak, ifadesinde, Fethullah Gülen’in üç gece üste “pilotları Türkiye’yi kurtarırken” gördüğü rüyalar üzerine askeri sistemi Mart 2015’te yeniden yapılandırıldığını öne sürdü.

Komisyondaki belgelere giren, Önder kod adlı cemaat imamı Cafer Kocak’ın 3 Aralık tarihinde TEM Şube Müdürlüğü’nde alınan ifadesindeki çarpıcı bölüm şöyle: “2015 Mart-Nisan ayında askeri sistemde yeni yapılanmaya gidildi bunun başlıca sebebi şudur; bölge sorumlusu Ziya kod bizlere anlattığına göre 2015 Mart aylarında Hocaefendi (Gülen) bir rüya görmüş rüyasında pilotlar Türkiye’yi kurtarıyormuş, Türkiye refaha eriyormuş. Bunları yapanlar da birbirlerini tanımayan ancak amaçları aynı havacı komutanlarmış. Bu rüyayı Hocaefendi üç gece üst üste görmüş. Yakın çevresine anlatınca bunu neye yoruyorsunuz diye Hocaefendi’ye sormuşlar o da; ‘Türkiye de geçmişteki tüm darbeler Türkiye zararına oldu; ancak imanlı komutanlar öyle bir darbe yapacak ve bu sefer aksine Türkiye’nin yararında bir darbe olacağına işarettir’ şeklinde beyanlarda bulunmuş. Bu bizlere anlatıldı daha sonra farklı bir yapılanmaya gidildi. Bu yapılanma daha gizlilik içerisinde daha ketum bir yapı olacağı söylendi. Ben bu 2015 Nisan’dan sonraki yapılanmaya dahil olmadım. Benimle birlikte rütbeli mesulü olan KERİM kod İslam Akdeniz de dahil olmadı.”

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