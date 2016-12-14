15 Temmuz’un kadın kahramanları yaşadıklarını anlattı

Malatya Büyükşehir Belediyesinin 15 Temmuz Direnişinin Kadın Kahramanları konulu söyleşiye katılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gazi olan Safiye Bayat, yaşadıklarını anlattı.



Malatya Büyükşehir Belediyesinin 15 Temmuz Direnişinin Kadın Kahramanları konulu söyleşiye katılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gazi olan Safiye Bayat, yaşadıklarını anlattı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kentte demokrasi nöbeti tutan kadınların fotoğraflarının yer aldığı sergi Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gazi olan Safiye Bayat’ın katılımıyla yapıldı.

Açılışın ardından darbe girişiminde gazi olan kadınların yer aldığı belgeselin sunumu gerçekleştirildi.

Bayat, söyleşide yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’un inananlara Allah’ın bir ikramı olduğunu belirtti.

Darbe girişimi gecesi dönemin Boğaziçi Köprüsü’nde tankların geldiğini gördüğünü anlatan Bayat, bir Müslüman’ın temkinli ve tedbirli olması gerektiğini ifade ederek, kendisinin de bunun için sargı bezi ve ilaçlarla dolu bir çanta hazırladığını kaydetti.

Köprüye darbecilerin amaçlarının ne olduğunu öğrenmek için gittiğini dile getiren Bayat, giriş bariyerlerine kadar yürüdüğünde bayrak tutan 2 gencin kendisini uyardığını, onları da ikna edip darbeci askerlere karşı yürüdüklerini ifade etti. Bayat, şunları söyledi:

“Beni hırpalamaya, tartaklamaya başladılar. Allah’tan vururlar, döverler diye kalın giyindim ben. Darbelerden Allah hiçbirini nasiplendirmedi. En sonunda çok sinirlendim, ‘benim sınırımı aşma’ dedim. Sonra komutan müsveddesi sinirlendiğimi anlayınca beni korkutmak amaçlı yanağımın üzerinden tarama gerçekleştirdi. Ateş parçaları da başörtümün üzerinden yerlere düştü. Bende gram korku yoktu. Allah biz inanlara o gece gerçekten bir cesaret verdi.”

Söyleşiye Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın eşi Fatma Çakır ile öğrenciler ve kadınlar katıldı.

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