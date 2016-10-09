’15 Temmuz ruhunu’ ahşapta yaşatıyor

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde ahşap yontu sanatçısı Sadi Bagana, halkın 15 Temmuz gecesi FETÖ’nün darbe girişimine karşı gösterdiği tepki ve kahramanlığı 1 metrelik ceviz kütüğe aktardı.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde ahşap yontu sanatçısı Sadi Bagana, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında yaşananlardan etkilenerek, gördüklerini 1 metrelik ceviz kütüğüne aktardı.

Balıkesir ve Uludağ üniversitelerinde “usta öğretici” unvanıyla dersler de veren Bagana, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminden, televizyonu izlerken haberdar olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın herkesi meydanlara çağırması üzerine kendisini dışarıya attığını belirtti.

Balıkesir’de olayların İstanbul ve Ankara’daki gibi büyük olmamasına karşın televizyonda gördüklerinden çok etkinlendiğini ifade eden Bagana, bu duyguları ahşaba yansıtmaya karar verdiğini söyledi.

Bunun üzerine 1 metrelik ceviz kütüğü yontarak, hain kalkışma sırasında yaşanan olayları yansıtmaya çalıştığını dile getiren Bagana, şunları kaydetti:

“Olayları, tek parça bir metre boyunda 40 santim çapında bir ceviz kütüğe yansıttım. Bu çalışma yaklaşık 1 ay kadar sürdü. O günkü tepkiyi, tankın önüne yatan ve üzerine çıkan insanları bayrak tutan soyut ellerle, şehitleri de tankın arkasındaki Türk bayrağına sarılı bir kişiyle ifade etmek istedim. Yani 15 Temmuz ruhunu ahşaba yansıttık. Ben her ne kadar güzel bir eser çıkardığıma inanıyorsam da esinlendiğimiz konu çok kötü. İnşallah Allah bize o günleri tekrar göstermez.”

Sanatçıların, gördüklerini veya yaşadıklarını ruhlarında hissettiklerinde, bunu çalışmalarına daha güzel aktarabildiğini vurgulayan Bagana, bazen bir ağaç parçasının çok şey ifade ettiğini belirtti.

Bagana, bu eserle Kültür ve Turizm Bakanlığının 15 Temmuz ile ilgili yarışmasına katılacağını belirterek, “Tek isteğim bu eserin, 15 Temmuz ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde müze tarzı bir yer açılırsa orada sergilenmesi.” şeklinde konuştu.

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