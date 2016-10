’15 Temmuz milli irade destanı fotoğraf sergisi’ Mudanya ve İznik’te

Sergi; Fetullahçı Terör Örgütü´nün (FETÖ) 15 Temmuz´daki darbe girişimi sırasında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Ajansı (AA) ve İhlas Haber Ajansı’nca (İHA) çekilen fotoğraflardan oluşuyor. İlk olarak Bursa Kent Müzesinde izlenime sunulan sergi, şimdi İznik ve Mudanyalıların izlenimine sunuluyor.

Serginin Kent Müzesinde gerçekleşen açılış töreninde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, FETÖ darbe girişiminin, topun, tankın, helikopterin ve tüfeğin karşısında sadece imanı, inancı ve yüreğiyle duran Türk milleti tarafından bozguna uğratıldığını vurguladı. Hainlerin 40 yılda yaptıkları hazırlıkların o gece Türk Milleti’nce 4 saatte tarihe gömüldüğünü, düzenlenen alçakça girişimin tersine çevrildiğini hatırlatan Başkan Altepe, bir vatanın nasıl savunulacağını, bir liderin halkını diri tutarak tehlikeleri nasıl bertaraf edeceğini dünyanın Türkiye’den öğrendiğini ifade etti. 15 Temmuz tarihinin yaşatılması ve Türkiye’nin uğradığı saldırının unutulmaması gerektiğini kaydeden Başkan Altepe, çekilen fotoğrafların Bursa’da her zaman için sergileneceğini, her bir fotoğrafın zamanla anıtlara dönüşeceğini duyurdu. Başkan Altepe, “Şehrimizin değişik köşelerinde bu fotoğraflar her zaman için en önemli köşelerde bulunacak. Tarih boyunca olayı taze tutmaya çalışacağız. Bu mazlum milletin şanlı direnişi hiçbir zaman unutulmamalı. Bunları çoğaltıp yaşatmış olacağız ki Türkiye’nin artık böyle bir saldırıya uğrama ihtimali kalmasın. Bundan sonraki nesiller yaşanan rezilliği unutmasın” dedi.

Sergi, 1 ay boyunca ziyarete açık kalacak.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail