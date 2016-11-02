15 Temmuz kahramanın ailesinden flaş karar

15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi’yi alnından vurarak girişimin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir’in ailesi, oğullarının ismini kullananlara dava açacak.



Ömer Halisdemir’in ailesi Niğde Valiliğine verdiği dilekçede, Ömer Halisdemir isminin ve fotoğraflarının hiçbir film ve reklamda kullanılmasını istemediklerini bildirdi. Konu ile ilgili Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kahraman Şehidimiz Ömer Halisdemir’in ailesi tarafından Valiliğimize verilen dilekçede; Şehidimiz Ömer Halisdemir’in isminin ve resminin hiçbir şekilde filmlerde, reklamlarda, kar amacı taşıyan şirket ve işletmelerde, vakıf, dernek ve sivil toplum örgütleri tarafından kullanılmasına kesinlikle muvafakat vermedikleri ve aksi davranışta bulunanlar hakkında yasal yollara başvurulacağı belirtilmiştir.”

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail