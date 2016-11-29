15 Temmuz gecesi yaşadıklarını Bursa’da anlattılar

Gençlik ve Spor Bakanlığının “Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar Projesi” kapsamında Bursa’ya gelen 15 Temmuz gazisi 4 vatandaş, o gece yaşadıklarını anlattı.



Gençlik ve Spor Bakanlığının “Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar Projesi” kapsamında Bursa’ya gelen 15 Temmuz gazisi 4 vatandaş, o gece yaşadıklarını anlattı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi yaşananları kum sanatıyla aktaran Veysel Çelikdemir’in gösterisi ilgiyle izlendi.

Darbe girişimini engellemek amacıyla tankların önünde mücadele eden vatandaşlardan Mehmet Şükrü Kıntaş, programda yaptığı konuşmada, egzoz borularını tıkayarak tankları durdurmayı başardıklarını söyledi.

Atatürk Havalimanı’nda tankların önüne yatan Metin Doğan, o gece insanların yaşananların önemini fark edip sokağa çıktığını belirterek, “Tankın önünde ezildiğimi gören insanlar sokağa çıkar ve darbeye engel olur düşüncesiyle havalimanında tankın önüne yattım.” dedi.

Vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle gazi olan Ayşenur Tolun ise programa tekerlekli sandalyesiyle katıldı.

Tolun, olayları öğrendikten sonra evinde duramadığını ve annesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek üzere dışarı çıktığını dile getirdi.

Orhanlı Gişeleri’ne geldiğinde askerler tarafından kendisine ateş açıldığını bildiren Tolun, kurşunun omurgasına isabet ettiğini ve belden aşağısını hissetmediğini belirtti.

Darbe girişimini engellemek için Genelkurmay Başkanlığına girerek kolundan yaralanan Abdullah İrgin de programın adının “Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar Projesi” olduğunu ancak kendisine “kahraman” yakıştırmasının yapılmasını kabul etmediğini kaydetti.

O gece gazi olanların hiçbir menfaat gözetmediğini vurgulayan İrgin, “Bu hain geceyi unutturmamaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Gecenin sonunda Dursun Ali Erzincanlı, şehit Astsubay Ömer Halisdemir’e hitaben yazdığı “Otuz Kuş” şiirini seslendirdi.

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