’15 Temmuz Demokrasi Destanı Fotoğraf Sergisi’ açıldı

Konya’da, FETÖ’nün darbe girişiminde bulunduğu akşam ve sonrasında çekilen 34 fotoğrafın yer aldığı ’15 Temmuz Demokrasi Destanı Fotoğraf Sergisi’ açıldı.



Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 93. yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerince Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu akşam ve sonrasında çekilen 34 fotoğrafın yer aldığı “15 Temmuz Demokrasi Destanı Fotoğraf Sergisi”, Konya Adalet Sarayı’nda açıldı.

Konya Adalet Sarayı’ndaki serginin açılışı, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, Konya Adalet Komisyonu Başkanı Nuri Koçer, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ali Gökpınar, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku ve AA Konya Bölge Müdürü Ahmet Kayır’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize edilen sergide, 5’i Konya’daki demokrasi nöbetlerinden olmak üzere 34 fotoğraf yer alıyor.

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