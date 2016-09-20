15 ilde dev FETÖ operasyonu

Kayseri merkezli olarak 15 ilde bugün başlatılan FETÖ operasyonunda, örgütün kriptolu By Lock kullanıcısı olan, ağırlıklı olarak öğretmen ve doktorlardan oluşan 141 kişi gözaltına alındı.



FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Kayserimerkezli olarak 15 ilde bugün başlatılan operasyonda, By Lock kullanıcısı oldukları saptanan 141 kişi gözaltına alınmaya başlandı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Kayseri Emniyet Müdürlüğü TEM ve KOM şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 15 ilde FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üye 141 kişinin gözaltına alınması için bu sabah erken saatlerde operasyonu başlattı.



ÇOĞUNLUK ÖĞRETMEN VE DOKTOR

Ağırlıklı olarak öğretmen ve doktorların olduğu bu kişilerin, örgütün kriptolu By Lock kullanıcısı oldukları belirtildi. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete getiriliyor.

15 İLDE OPERASYON

Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonunun Kayseri merkezli olarak İstanbul, Ankara,Bingöl, Kırıkkale, Konya, Mersin, Afyon, Yozgat, Bursa, Samsun, Tokat, Mardin, Düzce veSivas’ta yapılıyor.

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