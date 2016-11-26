14 milyon kadın şiddet mağduru

Türkiye’de kadınların yüzde 35’i şiddet görüyor. Bu, 14 milyon kadın demek. Kadınların şiddetten kaçabilecekleri sığınma evi sayısı ise 130. Kadın örgütlerine göre kadına şiddet darbe girişimi sonrası daha da arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Türkiye’de ortalama her 10 kadından 4’ü eşinden veya birlikte yaşadığı erkekten fiziksel şiddet görüyor. Ve bu şiddet olayları azımsanmayacak oranda da ölümle sonuçlanıyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre 2015 yılında toplam 303 kadın eşi veya sevgilisi tarafından öldürüldü. Şiddetin bu yüksek oranına karşı Türkiye’deki kadın sığınma evlerinin sayısı ihtiyacı karşılamıyor. Oysa Avrupa Konseyi ülkelerinin imza attığı, kadına karşı şiddeti önlemeyi hedefleyen İstanbul Sözleşmesi’nde bu bir yükümlülük. Sözleşmeye imza atan ülkelerden biri olan Türkiye’de kadınların şiddetten korunabileceği sığınma evlerinin sayısı 130. Evlerin toplam kapasitesi ise 3 4 bin arasında. İstanbul’daki Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı’na 2016 yılının ilk altı ayında 493 kadın başvuruda bulunmuş ve bunlardan sadece 42 kadın ve çocuk destek alabilmiş. 2015 yılında ise sığınma başvurusunda bulunan 695 kadından 44’ü sığınma evine gidebilmiş.

15 Temmuz sonrası iki misli

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Gülsüm Kav “Temmuz ayından sonra izlediğimiz kayıtlarda iki katı artış görüyoruz” diyor. Kav, kadına yönelik şiddetin darbe girişimi sonrası neden arttığını şöyle yanıtlıyor: “Türkiye’de genel olarak toplum gerilimle yüklü. Ciddi bir hak ihlali var. Demokrasiden, hukuk devleti olmaktan, laiklikten uzaklaşan bir siyasi söylem var. Uygulamalar da öyle. 15 Temmuz darbe girişiminin büyük bir şiddet dozu içermesi nedeniyle onu bastırma süreci de benzer bir şiddet dozuyla ilerliyor. Böyle dönemlerde şiddetin önünün açılması doğrudan kadını etkiliyor. Şiddetin normalleştirilmesi bir anlamda.”

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