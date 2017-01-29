Anne sütünü arttıran altın öneriler

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, anne sütünün bebekler için vazgeçilmemesi gereken bir besin olduğunu belirterek, anne sütünü artıracak önerilerde bulundu.

Uzman Diyetisyen Enç, “Anne sütü mucizevi bir besindir. Emzirme doğumu takiben ilk yarım saat içinde gerçekleşmektedir. Bu ilk süt kolosturum (Memede ilk yapılan koyu kıvamlı ve sarımsı renkte süte kolostrum denir. Doğumdan sonra ilk üç gün salgılanır) adı verilen, bebek için kıymeti oldukça fazla olan bir süttür. Bu nedenle de çok önemlidir. Kolosturumun yararlarından bazıları; bebeği sık görülen enfeksiyon hastalıklarına karşı korur. Çünkü koruyucu antikorlardan çok zengindir, daha sonra salgılanan süte göre protein, mineral ve vitaminlerden zengin, yağ ve karbonhidrattan fakirdir ve bağırsak hareketlerini uyarıcı etkisi vardır. Bebeklerin sağlıklı gelişimi için ilk 6 ay anne sütü, ardından 2 yıla kadar destek gıdalarıyla birlikte anne sütü tüketmeleri gerekir. Bazı anneler uzun dönem emzirmelerini sürdürürken, bazı anneler kısa sürede sütten kesilebiliyorlar. Her annenin sütü de kendine, bebeğine özeldir. Emzirme dönemi annenin gebelikte birlikte aldığı fazla kilolardan kurtulabilmesi için geçireceği en iyi süredir. Anne sütünün oluşması için vücut ortalama günlük 600 ve 700 kalori gibi bir enerji harcamaktadır. Annelerin en çok merak ettiği konulardan biri bebeklerinin doyup doymadıklarıdır. Bebeğiniz büyüme eğrisinin altında kalmıyorsa ve günde 5-6 bez kirletiyorsa sütünüz bebeğinize yetiyor demektir. Endişe etmenize gerek yoktur” dedi.

Sağlıklı bir annenin günde ortalama 700- 800 ml süt salgıladığını belirten Enç, “Bunun için gereken enerjinin üçte biri depolardan geri kalanı da günlük tüketimlerinden karşılanır. Yani anne sütünün verimi ve annenin kendi sağlığı için emzirme döneminde beslemeye dikkat etmek ve ilk altı ay içinde zayıflama diyeti uygulamamak gerekmektedir. Çünkü zayıflama kaygısı ile yapılan yanlış diyetler süt oluşum düzeyini etkiler. Altıncı aydan sonra ancak ek besinlere başladıktan sonra uzman yardımı ile sağlıklı beslenerek kilo verilebilir. Unutulmamalı ki anne sütü oluşumu için annenin yediği besinler kullanılır” diye konuştu.

“SÜTÜ ARTIRAN EN KIYMETLİ BESİN SU”

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, sütü artıran en kıymetli besinin su olduğunu ifade ederek, “Yeteri kadar süt salınabilmesi için günde 2,5 -3 litre su tüketmeniz önemlidir. Çünkü sütün önemli bir kısmı sudan oluşur. Ayrıca süt, ayran, komposto, taze meyve suları, limonata, açık çay tüketerek de sütünüzü artırabilirsiniz. Yalnız çay tüketimi ile ilgili önemli bir husus var, kansızlık sorununun gelişmemesi için çay öğünlerden bir saat önce veya sonra tüketilmelidir. Ve özellikle açık tercih edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Bebeği doğru şekilde emzirmenin önemini vurgulayan Enç, “Çünkü bebek memeyi doğru ve iyi kavrayamazsa yeterince süt ememeden yorulup memeyi bırakacaktır. Ayrıca bebek memeyi iyi kavrayamayınca daha fazla hava yutacağı için gaz sancısı artacaktır. Bebeğinizin mide kapasitesi henüz küçük olduğu için ve yeni geldiği dünyaya uyum sağmaya çalışırken çabuk yorulabilir. Bu durumda sabırlı olmalısınız. Uyku halinde olsa bile yanağını hafifçe okşayın, o zaman uykusunun içinde bile emmeye devam eder. Unutmayın bebeğiniz emdikçe sütünüz artacaktır. Sezaryen doğum sonrası süt gelişi biraz sıkıntı yaratabilir. Ama annenin emzirmeye istekli olması bile süt oluşumu için önemlidir. Emzirme sürecinde alkol, sigara, kafeinli ve gazlı içecekler tüketilmemelidir. Bunlar süt oluşumunu olumsuz etkilemektedir. Gece emzirmesi süt oluşumunu artırır, annenin uykusunun daha kaliteli olmasını sağlar” dedi.

“HIZLI KİLO VERDİREN DİYETLERDEN UZAK DURUN”

Süt artırımı için kalsiyum yönünden zengin olan süt ve süt ürünlerinin düzenli tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Enç, “Ayrıca her gün yumurta veya 1 porsiyon etli sebze veya kurubaklagil yemeği yemelisiniz. Şalgam suyu, adaçayı, anason, tarçın, nane, susam, maydanoz, marul, Antep fıstığı, soğan, enginar gibi besinler anne sütünü arttırır. Beslenirken A vitamini yönünden zengin olan havuç, yeşil yapraklı sebzeler gibi besinleri mutlaka tüketmeye dikkat etmelisiniz. Sütünüz azsa, bebeğinizi sık sık ve uzun uzun emzirin. Emzirmek için memenizi dolu hissetmeyi beklemenize gerek yok. Aslında memenizin dolu olduğunu hissetmeniz emzirmekte geç kalmışsınız anlamına gelir. Eğer sık sık ve uzun uzun emzirirseniz mutlaka sütünüz artacaktır” şeklinde konuştu.

Enç, aşırı stresten uzak durulması gerektiğini, stresin sütün kalitesini düşürebildiğini de söyledi.

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