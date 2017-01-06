İzmir şehidinin heykeli dikilecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir’deki terör saldırısında şehit düşen ve büyük bir kahramanlık örneği gösteren trafik polisi Fethi Sekin’in adının 40 dönüm üzerine kurulan bir parka verileceğini ve heykelinin dikileceğini söyledi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir’deki adliye binasında şehit düşen kahraman polisi memuru Fethi Sekin’in adının bir parka verileceğini ve heykelinin dikileceğini söyledi. Kocaoğlu, twitter üzerinden bir açıklama yaparak, parkın resmini paylaştı ve “Kahramanımızın adını, şehit düştüğü adliyenin yakınında 40 dönüm üzerine kurduğumuz parka veriyoruz. Bir de heykelini dikeceğiz” notunu düştü.

KAHRAMAN POLİS KATLİAMI ÖNLEDİ

Şehit olan polis memuru Fethi Sekin, ölümü göze alarak büyük bir katliamı önledi. Adliye girişindeki trafik noktasında görevli olan polis memuru Sekin, şüpheli bir aracı durdurmak istediği sırada teröristlerin ateşiyle karşılaştı. Çatışma sırasında teröristlerin arkasına saklandığı aracın yakınına kadar giden Sekin, bu sırada uzun namlulu silahlarla ateş açan teröristlerden birini yakın mesafeden vurdu. Mermisi bitince bölgeden uzaklaşmaya çalışan Sekin, diğer terörist tarafından vurularak şehit edildi. Sekin’i şehit eden terörist daha sonra olay yerine gelen diğer polisler tarafından öldürüldü.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail