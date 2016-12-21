Simay yine birinci

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi sporcusu Simay Kulakçeken, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Kırşehir´de yapılan “Yıldız – Genç En İyi 12ler” 2. etabında birincilik kupasının sahibi oldu.

Ekim ayında İzmir´de yapılan 1. Etap müsabakalarında oynadığı 11 maçı da kazanarak namağlup şampiyon olan Simay Kulakçeken, Kırşehir´de düzenlenen 2.etap müsabakalarını da 11 maçta 11 galibiyetle tamamladı. Simay Kulakçeken bu etabında şampiyonu olurken aynı zamanda Türkiye’yi Fransa ve Polonya´da yapılacak olan “Avrupa Gençler Açık” turnuvalarında temsil etme hakkı kazandı.

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