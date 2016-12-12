Beşiktaş’taki iki patlamada şehit sayısı 41’e çıktı. Maçka Parkı’nın Bayıldım Caddesi girişindeki Çevik Kuvvet otobüslerine doğru yürüyen canlı bombayı hedefine 10 metre kala fark eden polisler, can kaybının daha da büyümesini önledi. Canlı bombayı durduran 5 kahraman polis arkadaşlarını kurtardı ancak kendileri şehit oldu. Saldırıyla ilgili 13 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, saldırıdan şans eseri kurtulan Aydın Balcı isimli vatandaş, 2. patlama sonrasında yerde yatan polise yardım etmek için hareket ettiğini, yaralı polisin ise ‘buradan kaç’ dediği öğrenildi.

Beşiktaş-Bursaspor maçı önceki gece saat 21.00 sıralarında bitti. Her iki takımın taraftarları stadı terk ettikten sonra, 22.29’da tüm Türkiye’yi yasa boğan ilk patlama, Gazhane Caddesi üzerinde ‘Beleştepe’ olarak bilinen noktada, çevik kuvvet ekiplerinin beklediği noktada meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, bomba yüklü Şahin marka otomobil patlama sırasında seyir halindeydi. Patlamadan, otobüslerine binmeye hazırlanan çevik kuvvet polislerinin yanı sıra bölgeden geçen sivil araçlar ve yayalar da etkilendi. Yerde yaklaşık 2 metre çapında bir çukur açan şiddetli patlama İstanbul’un pek çok yerinden duyuldu.

CANLARI PAHASINA DURDURDULAR

Patlama yerinde dehşet anları yaşanırken, 300 metre ileride, stadın arka tarafından Maçka Parkı’na girişte polisler, yol kenarında çevik kuvvet polislerini götürmek için bekleyen otobüslere doğru yürüyen bir kişiden şüphelendi. Şüpheli, yaklaşık 10 metre ilerisindeki otobüslere ulaşamadan, orta refüjde polisler tarafından durduruldu. İlk patlamadan birkaç dakika sonra, paniğe kapılan canlı bomba hedefine ulaşamadan kendini patlattı. Ancak canlı bombayı durduran kahraman polislerden 5’i burada şehitoldu.

İŞTE O TERÖRİST

TOPLAM 155 KİŞİ YARALANDI

Dolmabahçe’deki patlamalardan hemen sonra RTÜK, Başbakanlık tarafından patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün yaptığı açıklamada patlamada 39 kişinin şehit olduğunu bunlardan 30’unun polis memuru, 8’inin sivil olduğunu bir kişinin ise kimliğinin tespit edilemediğini belirtti. Soylu, 14 kişinin halen yoğun bakımda, 5’inin ameliyatta olduğunu belirterek, toplam 155 yaralının tedavi gördüğünü söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş’ta dün meydana gelen hain terör saldırısına ilişkin 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada “10 Aralık 2016 tarihinde saat 22.00 sıralarında Beşiktaş Arena Stadı yakınlarında Türkiye Cumhuriyeti Devletini hedef alan terör saldırısıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturmada olayın tüm fail ve bağlantılarının ortaya çıkarılabilmesi yönünde genişletilerek sürdürülmektedir. Bununla birlikte terör saldırısıyla ilgili basın yayın yolu ile ya da sosyal medyada platformlarında terörü ve terör örgütlerini övücü mahiyette, terör örgütlerinin propagandasına hizmet eden,terörü meşru gösteren, terörle mücadele edenleri hedef gösteren haber, yorum ve paylaşımlar takip edilmekte olup, bu konuda yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar 3 şüpheli gözaltına alınmıştır, bir kısım şüphelilerin yakalanması çalışmalarına ise devam edilmektedir” denildi.

Terör saldırısının izleri gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Tarihi Dolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan Camii’nde hasar meydana geldi, tavanındaki sıvalar döküldü. Caminin stada bakan camları da kırıldı. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran ve Beyoğlu Müftüsü Aydın Yığman camide incelemelerde bulundu. Öte yandan belediye görevlileri patlamanın yaşandığı yerleri de yıkayarak temizledi.

Bomba yüklü aracın patladığı noktada yerde açılan çukura asfalt döküldü. Stat etrafına da dev Türk bayrakları asıldı. Patlama nedeniyle trafiğe kapatılan Meclis-i Mebusan Caddesi, İnönü Caddesi, Kadırgalar Caddesi, Bayıldım Caddesi, Dolmabahçe Gazhane Caddesi de dün sabah yeniden trafiğe açıldı.

YARALI HALDE ‘KAÇ’ DEMİŞ

Saldırıdan şans eseri kurtulan Aydın Balcı yaşadıklarını şöyle anlattı:

“İkinci patlama sonrasında araçtan çıkıp yolun aşağısına doğru yürümeye başladım. Yerde polis cenazeleri bulunuyordu. Sonra yönümü değiştirip yukarıya doğru ilerledim. O sırada silah sesleri duymaya başladım. Yerde yaralı bir polis vardı. Diğer polisler yukarı doğru ateş ediyordu. Yaralı polise yardımcı olmak istedim. O an orada bulunmamın tehlikeli olabileceğini düşünen yaralı polis, Maçka Parkı’nı göstererek, “Buradan kaç” dedi. Diğer polisler yaralı polise müdahale edince olay yerinden uzaklaştım” dedi.

ACININ LİSTESİ

POLİSLER: Adem Oğuz (31), Ali Aksoy (26), Okan Doğan (23), Adem Serin (24), Mehmet Zengin (21), Soner İdil (27), Mustafa Öztürk (27), İlker Uylaş (27), Durmuş Öcal (21), Yasin İke (24), Mehmet Zengin (21), Mehmet Atıcı (22), Hüseyin Akyüz (21), Hasan Bilgin (26), Vefa Karakurdu (43), Hüseyin Dalgılıç (33), Murat Yılmaz (22), Oğuzhan Duyar (22), Metin Düzgün (27), Nazif Emre Horoz (24) Süleyman Sorkut (23) Kadir Yıldırım (41), Hamdi Dikmen (29), Bora Çelik (24), Mustafa Kemal Devrilmez (21), Çetin Sarıkaya (29), Uğur Ürker (29), Hakan Tanrıkulu (23), Mehmet Taş (24), Enes Çiçek, Halil Usta, Osman Börkoğlu (25), Ali Osman Şahin (22), Yakup Çapat, Berkay Akbaş (21)

SİVİLLER: Velat Demiroğlu (24), Ahmet Dokuyucu (38), Yasin Görkem Yazıcı, İsmail Koç, Tunç Uncu (29), Selin Çelik (28)

TERÖRE LANET YAĞDI

Türkiye’nin dört bir yanında yurttaşlar terörü lanetleyen protesto yürüyüşleri yaptı, şehitlere saygı duruşunda bulundu.

ADLİ TIP ÖNÜNDE ACI BEKLEYİŞ

Terör saldırısında şehit düşen polis ve sivillerin yakınları cenazeleri teslim almak için Yenibosna’da bulunan İstanbul Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi tüm gün devam etti. DNA çalışmaları sonrasında tespit edilen şehit cenazeleri ailelerine teslim edildi. Yas nedeniyle Adli Tıp Kurumu’ndaki bayraklar da yarıya indirildi.

‘OKLAR PKK’YI GÖSTERİYOR’

BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul’daki saldırıda hedefin polis olduğunu belirterek, “En az 300-400 kiloluk bir patlayıcının kullanıldığı uzmanlar tarafından ifade ediliyor. oklar PKK’yı gösteriyor” diye konuştu. CNN Türk’te ‘Hafta Sonu’ programına katılan Kurtulmuş, terör saldırısıyla ilgili şunları söyledi:

“Doğrudan doğruya hedef polisin kendisi, polis teşkilatımızdır. Beleştepe dediğimiz stadın üstünü gören o eski yükseltinin olduğu yerde bombalı araç patlıyor. Araç ortada yok, o kadar kuvvetli ki yüzlerce kilo bomba kullanılmış.

BUNLAR VEKALET SAVAŞLARI

En az 300-400 kiloluk bir patlayıcının kullanıldığı uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Arabanın patladığı yerde çukur açılmış ve araba yok ortada, o kadar paramparçaolmuş. Çok haince, çok alçakça bir saldırı. Araçtan yola çıkılarak hareket ettiğimiz zaman oklar PKK’yı gösteriyor. Netleştiği taktirde bunlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Nihayetinde belli ki çalışılmış, planlanmış bir senaryo. Bu adamlar bu silahları nereden buluyor? Aynı şekilde PKK. Bu bombaları, her şeyden önce bu aklı nereden buluyor, bu planlamaları nasıl yapıyorlar? Her terör örgütünün arkasında sahipleri var. Bunlar nihayetinde diyoruz ya vekalet savaşları. Buradaki son saldırıda bir maşa kullanılmıştır. Büyük ihtimalle PKK görünüyor ama o maşayı kim kullandı, niye kullandı, esas olan bu.”

DEVLETİN ZİRVESİ UĞURLADI

BEŞİKTAŞ’taki hain terör saldırısında şehit olan Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu ve Emniyet Amiri Kadir Yıldırım ile polis memurları İlker Uylaş, Adem Oğuz ve Hasan Bilgin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurladı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Binali Yıldırım ile çok sayıda bakan, iktidar ve muhalefetten milletvekilleri, sivil ve askeri yerel yöneticiler de katıldı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları sırayla avluya getirildi. Bu sırada Hırka-i Şerif Camisi müezzini Ahmet Yılmaz dualar okudu.

DEVLETİN KILICI UZUNDUR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu törende yaptığı konuşmada, “Artık saflar bellidir. Allah yolunda, vatan yolunda, millet yolunda ve onun karşısında olanlar. Devletin kılıcı uzundur. Buradan açıkça ifade etmek isterim, burada gözyaşı döken herkesin yüreğine su serpecek şekilde bu saldırıyı yapanlardan tek tek hesap soracağız” dedi. Törenin ardından şehit polisler toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

AĞIR BEDEL ÖDEYECEKLER

ŞEHİT polisler için Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti. Daha sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Terör belasıyla mücadelede bir defa milletimin, halkımın sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğimizden şüphesi olmasın. Eğer bizi bunlarla korkutmayı falan hedefliyorlarsa biz öyle korkup meydanı bu alçaklara, bu kahpelere bırakacak kadar alçalmadık. Bu vatan bir defa bu vatanın gerçek anlamda sahiplerinindir. Bunların bu vatanda en ufak bir hissesi, payı söz konusu değildir. Bunlar bu vatana yönelik bir aşkları yok. Çünkü bunlar bu vatana yönelik bir vatanseverlik falan aşkları yok.

MİLLİ GÖREV YAPIYORLAR

Maçtan sonra oradaki görevli olan polislerimiz niye görevli? O maç huzur içinde yapılsın ondan sonra da bütün seyirciler evlerini uğurlansın diye. Bir milli görevi yerine getiriyorlar. Ben tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize Allah’tan şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Bunları yanlarına koymayacağız. Daha ağır bedeller ödeyecekler. Bunu bir defa bilmeleri lazım.”

YILDIRIM: ACIMIZI YÜREĞİMİZE GÖMECEĞİZ

Başbakan Binali Yıldırım cenaze töreninin ardından İstanbul Tıp Fakültesi ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yaralıları ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, saldırıyla ilgili son durumun sorulması üzerine şunları söyledi:

“Özellikle ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine yönelik, terörle mücadele kapsamında yaptığımız çalışmaların netice verdiği bugünlerde bu saldırı elbette bir anlam taşıyor. Ne yaparsa yapsınlar aziz Türk milleti büyük bir millettir. 15 Temmuz’da nasıl alçak FETÖ örgütüne dersini verdiyse bundan böyle de PKK’sı, PYD’si, YPG’si, FETÖ’sü, DHKP-C’si, ne kadar örgüt varsa bunların kökünü kazıyacak irade de vardır güç de vardır. Yüreğimiz yanıyor ancak acımızı yüreğimize gömeceğiz. Birliğimizi, kardeşliğimizi daim edeceğiz. Terörle mücadele konusunda kararlılığımızdan asla bir şey kaybetmiyoruz.”

Bir gazetecinin, “Saldırıyı yapan PKK terör örgütü diyebilir miyiz?” sorusu üzerine de Yıldırım, “Büyük bir ihtimalle PKK terör örgütünün marifeti olduğuna hiçbir tereddüdümüz yok” cevabını verdi.

HÜKÜMETE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, terör saldırısını lanetleyerek, “CHP olarak teröre karşı mücadelede her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu, bir kez daha vurguluyorum” dedi. Kılıçdaroğlu’nun yazılı açıklaması özetle şöyle: “İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleşen menfur terör saldırıları, Türkiye Cumhuriyetimizin güvenliği için özveriyle görev yapan emniyet teşkilatımızı hedef almıştır. Şehit polislerimizin ve sivil vatandaşlarımızın yasını tutuyor, saldırının arkasındaki karanlık güçleri lanetliyorum. İktidar, ülkemizin, akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terörle mücadele politikasına ihtiyacı olduğunu vakit geçirmeksizin kabul etmek zorundadır. Terör saldırılarının arkalarındaki karanlık güçlerin; vatandaşlarımızın birlik, beraberlik, dayanışma kararlılığı karşısında ezileceğine duyduğum sonsuz inançla şehitlerimizin aileleri ile emniyet teşkilatımıza başsağlığı dileklerimizi iletiyorum.”

BAHÇELİ: SALDIRI TESADÜFİ GÖRÜLMEMELİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yazılı açıklama yaptı: “Ülkemizin sosyal ve siyasal uzlaşma kulvarına girmeye başladığı şu günlerde karanlık ellerin, kaos ve kriz tetikçilerinin anında devreye girmesi tesadüfi görülmemelidir. MHP, ilkeli ve milli duruşunu sonuna kadar koruyarak devletinin yanında fedakârca mücadele edecektir.”

HDP KINADI

HDP yazılı açıklama yaptı: “Bu saldırıları en sert biçimde kınıyoruz. Büyük bir üzüntü duyuyor ve acıları paylaşıyoruz.”

ULUSAL YAS

Saldırı nedeniyle 1 günlük yas ilan edildi. Bayraklar yarıya indirildi.