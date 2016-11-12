Gökdere´de Atatürk´ü Anma Konseri

78 yıl önce 10 Kasım 1938’de aramızdan ayrılan ulu önder Atatürk için, Gökdere Kültür Merkezinde bir anma konseri düzenledik.

Gökdere Kültür Merkezinde düzenlenen konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Şef Rüştü Şentürk yönetimindeki yaklaşık 2 saatlik konser, Rumeli Türküleri ile başladı. Atatürk’ün sevdiği eserlerden oluşan konserde ilk olarak Uşşak makamındaki ‘Aliş’imin Kaşları Keman’ ve ‘Köşküm var Dünyaya Karşı’ isimli eserler koro tarafından seslendirildi. Altısı Türk Sanat Müziği Korosu Sanatçıları tarafından solo olarak seslendirilen toplam 18 eserin yer aldığı 10 Kasım Atatürk’ü Anma konserinin en ilgi çeken bölümü ise, Atatürk’le özdeşleşen Harmandalı Zeybeği oldu.

Şef Rüştü Şentürk’ün seslendirdiği Harmandalı zeybeğine, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğun bir üyesi de, sahnede ‘Zeybek’ oynayarak eşlik etti. Aynı zamanda konserin son eseri olan zeybek, salonu dolduran sanatseverler tarafından büyük alkış aldı. Muhteşem gecen, Osmangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kenan Kır’ın, şef Rüştü Şentürk’e çiçek vermesinin ardından son buldu.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail