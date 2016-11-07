Başbakanlık’ta kritik toplantı başladı
Güvenlik toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında başladı.
Başbakanlık Resmi konut’ta, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında saat 19.00’da başlayan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AB Bakanı Ömer Çelik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, BaşbakanlıkMüsteşarı Fuat Oktay, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok katılıyor.